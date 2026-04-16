Gen Z managers: Η νέα γενιά προϊσταμένων είναι πιο ανθρώπινη - Είναι και πιο αποτελεσματική;

Η Gen Z φέρνει μια διαφορετική προσέγγιση στην ηγεσία: Λιγότερο ιεραρχική, πιο ανθρώπινη και, για κάποιους, λίγο χαοτική.

Η Gen Z φέρνει μια διαφορετική προσέγγιση στην ηγεσία: Λιγότερο ιεραρχική, πιο ανθρώπινη και, για κάποιους, λίγο χαοτική. Οι νέοι προϊστάμενοι δεν μεγάλωσαν με μότο το «η δουλειά πάνω απ’ όλα». Μεγάλωσαν βλέποντας υπερκοπώσεις, κρίση, κορονοϊό, ανασφάλεια και αστάθεια.

Αυτό σημαίνει περισσότερη έμφαση στην ευεξία, στην επικοινωνία και στο feedback. Δεν δίνουν βάση μόνο στο αν έχεις πρόβλημα στη δουλειά, αλλά θέλουν να ξέρω πώς είσαι. Και ναι, για κάποιους αυτό είναι ανακουφιστικό. Για άλλους, λίγο περίεργο.

