Κομισιόν: Διατάζει τη Meta να αποκαταστήσει τον αποκλεισμό βοηθών ΤΝ από το WhatsApp

Η Κομισιόν απέστειλε αιτιάσεις στη Meta, όπου τη διατάσσει να αποκαταστήσει την πρόσβαση τρίτων βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης στο WhatsApp

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων στη Meta, στην οποία δηλώνει την πρόθεσή της να διατάξει τη Meta να αποκαταστήσει την πρόσβαση τρίτων βοηθών ΤΝ στο WhatsApp υπό τους όρους που ίσχυαν πριν από την αλλαγή πολιτικής της στις 15 Οκτωβρίου 2025. Αυτό ισχύει παρά τις τροποποιήσεις που ανακοίνωσε η Meta στις 4 Μαρτίου 2026.

Η συμπεριφορά της Meta ενέχει κίνδυνο να παρεμποδίσει τους ανταγωνιστές να εισέλθουν ή να επεκταθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά βοηθών ΤΝ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να επιβάλει προσωρινά μέτρα για να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι εν λόγω αλλαγές πολιτικής να προκαλέσουν σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στην αγορά, με την επιφύλαξη της απάντησης της Meta και των δικαιωμάτων άμυνάς της.

Με μια χωριστή απόφαση κίνησης διαδικασίας σε συνεργασία με την ιταλική αρχή ανταγωνισμού, η Επιτροπή διεύρυνε σήμερα την έρευνά της και στην Ιταλία και, άρα, τα πορίσματα της Επιτροπής καλύπτουν πλέον ολόκληρο τον ΕΟΧ.

Τα προσωρινά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η Επιτροπή ολοκληρώσει την έρευνά της και καταλήξει σε τελική απόφαση σχετικά με τη συμπεριφορά της Meta.

Η Τερέσα Ριμπέρα, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, δήλωσε: «Ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών στις ταχέως εξελισσόμενες αγορές, όπως η ΤΝ, είναι ακριβώς το είδος συμπεριφοράς για το οποίο έχουν φτιαχτεί τα προσωρινά μέτρα. Η αντικατάσταση του νομικού αποκλεισμού με μια τιμολόγηση που έχει παρόμοιο αποτέλεσμα δεν μεταβάλλει την προκαταρκτική μας άποψη ότι η συμπεριφορά της Meta φαίνεται να συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της, η οποία μπορεί να βλάψει σοβαρά τον ανταγωνισμό στην αγορά βοηθών ΤΝ. Γι’ αυτό συνεχίζουμε τη διαδικασία για τη λήψη προσωρινών μέτρων, τα οποία θα αποκαταστήσουν την πλήρη πρόσβαση των ανταγωνιστών βοηθών ΤΝ στο WhatsApp, έως ότου αναλύσουμε πλήρως το ζήτημα.»