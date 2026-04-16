Δήμας: Πόροι ύψους 2,36 δισ. ευρώ έχουν προγραμματιστεί για έργα το 2026

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του ευρωπαϊκού δικτύου συνδεσιμότητας και των διαδρόμων του, που αποτελούν τη βάση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Για το πρόγραμμα των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα, αλλά και για τη συνεισφορά του μελετητικού κλάδου στην επιτυχή υλοποίησή τους τοποθετήθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο FIDIC Global Leadership Forum. Το Διεθνές Συνέδριο διεξάγεται στην Αθήνα, με θέμα «Leading for Future-ready Infrastructure Delivery», ενώ ομιλητής είναι και ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, πρώην Πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι η χώρα υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων με καθοριστική συμβολή στην οικονομική της ανάκαμψη και τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία. Όπως τόνισε: «Εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε το υφιστάμενο δίκτυο και ταυτόχρονα δημιουργούμε νέες υποδομές που ενισχύουν τον ρόλο της χώρας μας ως κρίσιμου κόμβου των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία του ευρωπαϊκού δικτύου συνδεσιμότητας και των διαδρόμων του, που αποτελούν τη βάση του εθνικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, ειδικά σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Η Ελλάδα συμμετέχει σε δύο διαδρόμους του δικτύου: τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Βαλτικής Θάλασσας – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου (BBA) και τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου (WBEM). Αυτοί οι ευρωπαϊκοί διάδρομοι και οι απολήξεις τους βρίσκονται στον πυρήνα του Ελληνικού στρατηγικού σχεδιασμού, και στο πλαίσιο της προώθησης της συμμετοχής μας σε αναδυόμενες παγκόσμιες πρωτοβουλίες συνδεσιμότητας», σημείωσε ο κ. Δήμα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι: «Δρόμοι, Γέφυρες, Σιδηρόδρομοι, Κέντρα logistics, Λιμάνια και Αεροδρόμια του διευρωπαϊκού δικτύου και των διαδρόμων του δεν είναι πλέον μονοδιάστατα μέσα συνδεσιμότητας. Εξελίσσονται ταχύτατα σε κρίσιμους κόμβους ενός ευρύτερου γεωοικονομικού και γεωπολιτικού δικτύου που συνδέει υποδομές, ενεργειακά συστήματα, αλυσίδες εφοδιασμού και πλαίσια ασφάλειας, οργανώνει ροές, την ανθεκτικότητα και την στρατηγική παρουσία της Ευρώπης στον κόσμο».

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι: «Όλη αυτή η κινητοποίηση ενεργοποιεί την πολιτική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πηγής χρηματοδότησης: εθνικοί, ευρωπαϊκοί και ιδιωτικοί πόροι, όπως το Τομεακό μας Πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδιωτικά κεφάλαια μέσω ΣΔΙΤ. Μόνο για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πόροι ύψους 2,36 δισ. ευρώ για έργα σε όλη τη χώρα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας παρουσίασε συνοπτικά τα εμβληματικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο Ε65, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ο ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, υπογραμμίζοντας ότι «σε όλα τα έργα έχει καταδειχθεί η αξία των σωστών μελετών». Όπως είπε: «Η εργασία των μελετητικών γραφείων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το καλό αποτέλεσμα και στον σωστό χρόνο. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τόσο οι δημόσιοι φορείς όσο και ο ιδιωτικός τομέας, έχουν αναπτύξει στη χώρα μας μια αξιόλογη τεχνογνωσία, η οποία μάλιστα αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή ελληνικών σχημάτων στον διεθνή χώρο».

Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα, ο κ. Δήμας δήλωσε ότι η εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM) αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μετάβαση στη νέα εποχή. Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στάθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης των συνεργειών και προώθησης της καινοτομίας στον κατασκευαστικό κλάδο.