Γερμανία: Μειώνονται οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις στις ΗΠΑ

Γερμανία: Μειώνονται οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις στις ΗΠΑ
Από την άλλη, η Κίνα αποτελεί στόχο για το 34% των ερωτηθέντων, από 31% στην περσινή έρευνα.

Όλο και λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν επενδύσεις στις ΗΠΑ καθώς οι δασμοί του Τραμπ τις στρέφουν προς την Κίνα και άλλες ασιατικές αγορές.

Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων (Association of German Chambers of Industry and Commerce) σε περίπου 1.700 μεταποιητικές επιχειρήσεις, το 44% σχεδιάζει να επενδύσει στις ΗΠΑ ποσοστό μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2025. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική υποχώρηση από την περίοδο της πανδημίας.

Από την άλλη, η Κίνα αποτελεί στόχο για το 34% των ερωτηθέντων, από 31% στην περσινή έρευνα, ενώ το ποσοστό για την ευρύτερη περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού παρουσίασε αύξηση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στο 26%.

Ο Volker Treier, επικεφαλής εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης, δήλωσε ότι η εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ πυροδοτεί ανησυχίες και οδηγεί πολλές επιχειρήσεις να αναβάλουν τις επενδύσεις τους. «Οι επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους σε τοπικές αγορές της Ασίας, ιδίως στην Κίνα και την Ινδία», πρόσθεσε.

Πάντως, η Ευρωζώνη παραμένει ο σημαντικότερος προορισμός για επενδύσεις στο εξωτερικό από γερμανικές επιχειρήσεις, καθώς προσφέρει σταθερότητα, ενιαία αγορά και κοινό νόμισμα.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

CNN: Χάθηκε αμερικανικό drone αξίας 240 εκατ. ευρώ στον Περσικό Κόλπο - Υπάρχουν μόνο 20

Voucher 300 ευρώ για τις καλοκαιρινές διακοπές των νέων

Καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Νέο σύστημα που επηρεάζει και την Ελλάδα

