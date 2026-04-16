Interwood Ξυλεμπορία: Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ

Την υπογραφή προσυμφώνου για την πώληση ακινήτου συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Interwood Ξυλεμπορία, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της και ενίσχυσης της αποδοτικότητας κεφαλαίων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας, καθώς:

Ποσό €2 εκατ. θα κατευθυνθεί σε απομείωση τραπεζικού δανεισμού, μειώνοντας τον δανεισμό και το χρηματοοικονομικό κόστος.

Το υπόλοιπο ποσό θα επενδυθεί σε στοχευμένες αναβαθμίσεις υποδομών στο βασικό ακίνητο της εταιρίας στην Ελευσίνα, ενισχύοντας τη λειτουργική δυναμικότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί σχέδιο ενοποίησης των αποθηκευτικών της δραστηριοτήτων. Τα αποθέματα, που σήμερα κατανέμονται σε δύο αποθήκες στην Αττική, θα συγκεντρωθούν στο κεντρικό hub στην Ελευσίνα, οδηγώντας σε ουσιαστικό εξορθολογισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να επιφέρει:

• βελτίωση λειτουργικών περιθωρίων μέσω μείωσης λειτουργικού κόστους,

• απελευθέρωση κεφαλαίου κίνησης μέσω καλύτερης διαχείρισης αποθεμάτων,

• ταχύτερους κύκλους εκτέλεσης παραγγελιών, και

• ενίσχυση της συνολικής αποδοτικότητας των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Η διοίκηση της εταιρίας σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου που συνδυάζει απομόχλευση του ισολογισμού, ανακατανομή κεφαλαίων σε δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης και δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω συγκέντρωσης λειτουργιών. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ολοκλήρωση τουλάχιστον μίας ακόμη πώλησης ακινήτου, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της ευελιξίας και την αξία προς τους μετόχους.

Η Interwood Ξυλεμπορία συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το επενδυτικό της πλάνο, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της κερδοφορίας, τη βελτίωση των ταμειακών ροών και τη δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας.