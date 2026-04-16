Λίμνη Τριχωνίδα: Απόδραση στη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας

Η λίμνη Τριχωνίδα, η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, αποτελεί έναν αληθινό παράδεισο για τους λάτρεις της φύσης και της ηρεμίας. Γνωστή και ως Αποκούρου ή Βραχωρίου, βρίσκεται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Αγρινίου, ανάμεσα στο Παναιτωλικό όρος και τον Αράκυνθο.

Τα καταγάλανα νερά της ανανεώνονται συνεχώς από υπόγειες πηγές, διατηρώντας τη λίμνη καθαρή και ζωντανή.

Η Τριχωνίδα αποτελεί την ιδανική απόδραση για όσους αναζητούν την ηρεμία και την επαφή με τη φύση, σε συνδυασμό με τα γραφικά χωριά, καθώς η αυθεντική της ομορφιά δεν έχει αλλοιωθεί από τον τουρισμό.

