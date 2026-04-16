Κομισιόν: Η Google θα πρέπει να μοιράζεται δεδομένα των μηχανών αναζήτησης με τρίτους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προκαταρκτικά πορίσματα στην Google, προτείνοντας μέτρα για τη συμμόρφωσή της με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Σύμφωνα με αυτά τα προτεινόμενα μέτρα, η Google θα πρέπει να επιτρέπει σε μηχανές αναζήτησης τρίτων μερών την πρόσβαση σε δεδομένα αναζήτησης (όπως δεδομένα κατάταξης, αναζήτησης, κλικ και προβολής), υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους.

Στόχος των μέτρων είναι να δοθεί η δυνατότητα σε επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης τρίτων, ή σε «δικαιούχους δεδομένων», να βελτιστοποιούν τις υπηρεσίες αναζήτησής τους και να μπορούν να ανταγωνιστούν την Google Search.

Η Τερέσα Ριμπέρα, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή απόφαση καθορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η Google προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από την πράξη για τις ψηφιακές αγορές. Τα δεδομένα συνιστούν βασική εισροή για τη διαδικτυακή αναζήτηση και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως η ΤΝ. Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να περιορίζεται με τρόπους που μπορεί να βλάψουν τον ανταγωνισμό. Στις ταχέως εξελισσόμενες αγορές, μικρές αλλαγές μπορούν γρήγορα να έχουν μεγάλες επιπτώσεις. Δεν θα επιτρέψουμε πρακτικές που κινδυνεύουν να κάνουν τις αγορές πιο κλειστές ή να περιορίσουν τις διαθέσιμες επιλογές. Καλούμε τώρα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μοιραστούν τις απόψεις τους, ώστε τα μέτρα να είναι αποτελεσματικά στην πράξη και να λειτουργούν σε ολόκληρο το οικοσύστημα των μηχανών αναζήτησης».

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να μπορούν να καινοτομούν και να συμβαδίζουν με τις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών. Το έργο μας για τη δημιουργία ευκαιριών σε αυτόν τον τομέα συνεχίζεται - και έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή που η διασύνδεση με τις υπηρεσίες ΤΝ αυξάνεται. Με αυτή τη δημόσια διαβούλευση θέλουμε να ακούσουμε από την αγορά ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι αποτελεσματικότεροι τρόποι με τους οποίους η Google θα μπορεί να κοινοποιεί δεδομένα αναζήτησης σε ανταγωνιστικούς παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ώστε να συνεχίσουμε να δίνουμε ώθηση στην καινοτομία και τη θεμιτή ανταγωνιστικότητα».

Προκειμένου τα προτεινόμενα μέτρα να είναι αποτελεσματικά, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσω δημόσιας διαβούλευσης.