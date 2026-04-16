Γαλιμπάφ: «Η εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική όσο και αυτή στο Ιράν»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια στο Ιράν.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αναφερόμενος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.

«Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ