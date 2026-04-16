Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ελληνικό Μετρό: Τα έργα για τη Γραμμή 4 δεν δημιουργούν πρόβλημα ασφάλειας ή μόνιμης ρύπανσης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα, παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης.

Κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης δεν προκύπτει από τα έργα για τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικό Μετρό, αναφορικά με την εκροή εδαφικού πολφού σε οδούς της Κυψέλης.

Όπως αναφέρει, «στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού».

Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα, παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Γραμμή 4 μετρό
Μετρό
Υποδομές - Έργα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider