Μυτιλήνη: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων - Αύριο η συνάντηση με τον Μ. Σχοινά

Newsroom
Ολοκληρώθηκε στις 13:30, στη Μυτιλήνη, το μαζικό συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων της Λέσβου αλλά και εκπροσώπων φορέων και πολιτών, με αίτημα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

Η διαδήλωση ξεκίνησε στις 11:00 από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μέσω του λιμανιού, το οποίο τελεί υπό κατάληψη, έφτασε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών, τυροκόμων, σφαγέων, αυτοδιοικητικών και βουλευτών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε γνωστή η αυριανή συνάντηση στην οποία τούς καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με θέμα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Η προοπτική της αυριανής συνάντησης ανακοινώθηκε στους συγκεντρωμένους ως νίκη τους και έληξε το συλλαλητήριο. Όπως έγινε γνωστό, το επιβατικό λιμάνι της Μυτιλήνης σήμερα θα παραμείνει κλειστό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αφθώδης πυρετός
Μαργαρίτης Σχοινάς
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
