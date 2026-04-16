Τριπλή Διεθνής Διάκριση στα αρχιτεκτονικά βραβεία TAC Awards, για το Showroom της "Ακρόλιθος" στην Καβάλα

Το design, η υψηλή αισθητική και η βιωματική εμπειρία του επισκέπτη συναντιούνται στο νέο Showroom της εταιρείας Ακρόλιθος, το οποίο απέσπασε τρία σημαντικά βραβεία στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό "TAC AWARDS", που διοργανώνεται από το "The Architecture Community".

Συγκεκριμένα το showroom απέσπασε τρία βραβεία στις εξής κατηγορίες: Architecture Design, Commercial Interior Showroom και Office Building Interior.

Το έργο, που αφορά την επέκταση των γραφείων και τη συνολική διαμόρφωση του showroom στην Καβάλα, αποτελεί ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό αφήγημα που υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής έκθεσης προϊόντων.

Η Αρχιτεκτονική Προσέγγιση

Ο σχεδιασμός φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου αρχιτεκτονικού γραφείου KAAF | Kitriniaris Associates Architecture Firm, με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Κιτρινιάρη. Η μελέτη αναπτύχθηκε την περίοδο 2021–2022, ενώ η κατασκευή ολοκληρώθηκε μετά από μια πολυετή και απαιτητική διαδικασία συντονισμού και λεπτομερούς υλοποίησης.

Η κεντρική ιδέα αντλεί έμπνευση από:

Τις γλυπτικές τοπικές δομές των λατομείων.

Τις παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές λάξευσης της φυσικής πέτρας.

Τη γεωλογία και τη φυσική ύλη ως φορέα μνήμης και ταυτότητας.

Μια Μουσειογραφική Εμπειρία

Όπως σημειώνει ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Κιτρινιάρης, η μοναδική αισθητική ποιότητα των φυσικών πετρωμάτων αποτέλεσε τον βασικό άξονα της σύνθεσης. Η πέτρα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως υλικό, αλλά ως το κυρίαρχο στοιχείο μιας «χωρικής περιπατητικής εμπειρίας».

Το showroom οργανώνεται ως μια συνεχής διαδρομή, όπου η αλληλεπίδραση της πέτρας με το μέταλλο και τα φυσικά στοιχεία δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι μια μουσειογραφική αφήγηση της ύλης, όπου ο πελάτης δεν επιλέγει απλώς ένα προϊόν, αλλά βιώνει μια μοναδική εμπειρία αντάξια της ποιότητας των κατασκευών της εταιρείας Ακρόλιθος.

Τα 3 νέα βραβεία του διαγωνισμού TAC AWARDS έρχονται να προστεθούν στα 2 βραβεία που κέρδισε το showroom το 2024-2025 (Ποιο συγκεκριμένα : BIG SEE Interior Design Award 2024 & Rethinking The Future) φτάνοντας συνολικά τις 5 Βραβεύσεις.