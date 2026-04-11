Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 20χρονου συνελήφθη άνδρας στη Σταυρούπολη

Newsroom
Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 20χρονου συνελήφθη άνδρας στη Σταυρούπολη
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 20χρονου συνελήφθη ένας 37χρονος στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών. Ειδικότερα, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ των δύο αντρών εντός της οικίας τους, ο 37χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο (σπασμένο γυαλί) τον 20χρονο στο αριστερό ημιθωράκιο. Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider