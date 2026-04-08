ΞΕΕ: Ικανοποίηση για την απόφαση για τη διαφάνεια στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων

Tην απόφαση-ορόσημο για τη διαφάνεια στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων χαιρετίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων (College van Beroep – CvB) της Ολλανδικής Επιτροπής Κώδικα Διαφήμισης (Reclame Code Commissie – RCC). Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, επιβεβαιώνεται η παραπλανητική φύση της παρουσίασης της κατηγοριοποίησης αστέρων ξενοδοχείων στην πλατφόρμα Booking.com, όπως είχε ήδη κριθεί σε πρώτο βαθμό από την RCC στις 6 Νοεμβρίου 2025, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν διευκρινίζεται σαφώς ότι τα αστέρια έχουν αποδοθεί από την αρμόδια εθνική αρχή.

Το δευτεροβάθμιο όργανο της ολλανδικής Επιτροπής Κώδικα Διαφήμισης υπογραμμίζει ότι η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων σε αστέρια πρέπει να συνοδεύεται από σαφή ένδειξη ως προς το εάν βασίζεται σε αυτοδήλωση ή σε επαληθευμένα συστήματα κατάταξης. Η απόφαση αυτή ενισχύει την προστασία των καταναλωτών και επιβεβαιώνει ότι τα αστέρια των ξενοδοχείων εκλαμβάνονται ως αντικειμενικός και τυποποιημένος δείκτης ποιότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι η παραπλανητική παρουσίαση υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τον υγιή ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά.

Επισημαίνεται ότι στην ελληνική έννομη τάξη η κατάταξη και η ποιότητα στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά κατοχυρώνονται μέσω της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Βασικές προτεραιότητές μας αποτελούν η διαφάνεια και η ποιότητα του προϊόντος σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές κρατήσεις, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά ένα σημαντικό βήμα για τον ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη διαδικτυακή διανομή και διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τα ξενοδοχεία που λειτουργούν βάσει αναγνωρισμένων συστημάτων κατάταξης.

Με βάση την απόφαση του CvB, η εταιρεία Booking.com δεν επιτρέπεται πλέον να προβάλλει αυτοαπονεμημένα αστέρια, ούτε στην έκδοση για υπολογιστές ούτε στις εφαρμογές για κινητά, χωρίς σαφή επισήμανση ότι τα ξενοδοχεία στην Ολλανδία ενδέχεται να έχουν καθορίσει τα ίδια τον αριθμό των αστέρων.