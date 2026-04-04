ΗΠΑ: Σχεδόν όλο το απόθεμα των «αόρατων» πυραύλων κρουζ JASSM-ER έτοιμο για χρήση κατά του Ιράν

Τα επόμενα βήματα στην αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα δεσμεύσουν σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα των «αόρατων» πυραύλων κρουζ JASSM-ER, αντλώντας τους από αποθήκες που προορίζονταν για άλλες περιοχές.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η εντολή για την απόσυρση των όπλων, αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων η μονάδα, από αποθέματα στον Ειρηνικό εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση του θέματος. Πύραυλοι που βρίσκονται σε άλλες εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στην ηπειρωτική χώρα, θα μεταφερθούν σε βάσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ή στο Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε το ίδιο άτομο, το οποίο μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Μετά τις μετακινήσεις αυτές, θα παραμείνουν διαθέσιμοι μόνο περίπου 425 JASSM-ER από ένα προπολεμικό απόθεμα 2.300 για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό επαρκεί περίπου για 17 βομβαρδιστικά B-1B σε μία αποστολή. Άλλοι περίπου 75 θεωρούνται «μη λειτουργικοί» λόγω ζημιών ή τεχνικών προβλημάτων.

Ο JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Missile – Extended Range) μπορεί να πετάξει πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκε ώστε να πλήττει στόχους από ασφαλέστερη απόσταση, αποφεύγοντας την εχθρική αντιαεροπορική άμυνα.

Μαζί με τον JASSM μικρότερης εμβέλειας - που έχει εμβέλεια περίπου 250 μίλια- περίπου τα δύο τρίτα των αμερικανικών αποθεμάτων έχουν δεσμευτεί για τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης και όπλων μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν ζήτημα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την αεροπορική εκστρατεία στις 28 Φεβρουαρίου. Η αναπλήρωση όσων έχουν χρησιμοποιηθεί θα απαιτήσει πολλά χρόνια παραγωγής στα σημερινά επίπεδα.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες όπλων μεγάλου βεληνεκούς όπως ο JASSM-ER για πλήγματα, μειώνοντας τον κίνδυνο για το προσωπικό, αλλά περιορίζοντας τα αποθέματα συστημάτων που προορίζονται για πιο ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Κίνα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι κατέστρεψαν σημαντικό μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν, επιτρέποντας τη χρήση φθηνότερων όπλων για πλήγματα στη χώρα. Ωστόσο, ένα αμερικανικό μαχητικό F-15E καταρρίφθηκε την Παρασκευή. Λίγο αργότερα, ένα αεροσκάφος A-10 καταρρίφθηκε και δύο ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης επλήγησαν από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του πολέμου κατανάλωσαν περισσότερους από 1.000 JASSM-ER, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αμερικανικά αεροσκάφη εκτόξευσαν επίσης 47 κατά την επιδρομή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει κονδύλια για την αγορά περισσότερων από 6.200 JASSM από το 2009, ενώ η παραγωγή της βασικής έκδοσης για αμερικανικά αποθέματα σταμάτησε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ο προγραμματισμένος ρυθμός παραγωγής της Lockheed Martin για το 2026 είναι 396 μονάδες της έκδοσης μεγαλύτερης εμβέλειας, αν και μπορούν να κατασκευαστούν έως και 860 αν η γραμμή παραγωγής - η οποία παράγει επίσης τον αντιπλοϊκό πύραυλο LRASM - αφιερωθεί πλήρως στους JASSM.

Η δέσμευση τόσων πολλών JASSM-ER για τον πόλεμο με το Ιράν δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι. Μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί από βομβαρδιστικά B-52 και B-1B, καθώς και από μαχητικά αεροσκάφη.

Στη λίθινη εποχή

Δεν είναι σαφές τι σχεδιάζει στη συνέχεια ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική εκστρατεία. Καθώς χερσαίες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών, μετακινούνται στην περιοχή, εντείνεται η φημολογία για κατάληψη του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκονται οι κύριοι πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί του Ιράν.

Σε ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα τους γυρίσουμε στη λίθινη εποχή όπου ανήκουν», χωρίς να διευκρινίσει τι σημαίνει αυτό για τους αμάχους, τον στρατό ή την κυβέρνηση του Ιράν.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ άρχισαν να πετούν βομβαρδιστικά B-52 πάνω από το Ιράν, υπονοώντας ότι ο εναέριος χώρος είναι πλέον ασφαλέστερος για επιθέσεις με φθηνότερες και πιο άφθονες κατευθυνόμενες βόμβες JDAM.

Ωστόσο, πέρα από τα δύο αμερικανικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν την Παρασκευή, το Ιράν έχει επίσης καταστρέψει περισσότερα από 12 drones MQ-9 κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το γεγονός ότι τα παλαιότερα και πιο αργά B-52 άρχισαν μόλις τώρα να πετούν πάνω από το Ιράν «εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι ΗΠΑ συνέχισαν να βασίζονται σε δυνατότητες πλήγματος από απόσταση», δήλωσε η Kelly Grieco, ανώτερη ερευνήτρια στο Stimson Center.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 1.600 βαλλιστικούς πυραύλους στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με επίσημες αναφορές χωρών του Κόλπου, καθώς και περίπου 4.000 στοιχειώδεις πυραύλους κρουζ τύπου Shahed. Η άμυνα μόνο απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους θα απαιτούσε τουλάχιστον 3.200 αναχαιτιστές.

Ενώ η Lockheed Martin κατασκευάζει περίπου 650 αναχαιτιστές Patriot PAC-3 ετησίως, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία τον Ιανουάριο για αύξηση της παραγωγής στους 2.000 ετησίως έως το 2030. Η ίδια εταιρεία παράγει επίσης 96 αναχαιτιστές THAAD τον χρόνο, αλλά έχει επιτευχθεί ξεχωριστή συμφωνία για αύξηση αυτού του αριθμού στους 400.

Οι ΗΠΑ έχουν εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους Κρουζ Tomahawk κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Ιράν. Πριν από τον πόλεμο, τα αμερικανικά αποθέματα περιλάμβαναν περίπου 4.000 Tomahawk - συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων εκδόσεων και αντιπλοϊκών παραλλαγών. Η RTX Corp. παρήγαγε περίπου 100 νέους πυραύλους το 2025, ενώ περίπου 240 παλαιότερα μοντέλα αναβαθμίστηκαν στο πιο πρόσφατο πρότυπο Block V.