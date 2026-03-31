Λιθουανία: Στο μισό η τιμή των εισιτηρίων στους σιδηρόδρομους λόγω Μέσης Ανατολής

Η μείωση κατά 50% θα ισχύσει από την 1η Απριλίου έως την 31η Μαΐου σε όλα τα εσωτερικά δρομολόγια και για όλες τις κατηγορίες.

Η εταιρία σιδηροδρόμων της Λιθουανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι μειώνει στο μισό την τιμή όλων των εισιτηρίων των τρένων στο εθνικό δίκτυο ως απάντηση στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η μείωση κατά 50% θα ισχύσει από την 1η Απριλίου έως την 31η Μαΐου σε όλα τα εσωτερικά δρομολόγια και για όλες τις κατηγορίες. Προστίθεται στις υφιστάμενες εκπτώσεις, ανέφεραν σε μια ανακοίνωση η δημόσια εταιρία LTG Link και το υπουργείο Μεταφορών.

«Από τις οικογένειες μέχρι τους ηλικιωμένους και τους φοιτητές, όλοι θα ωφεληθούν από αυτές τις πιο προσιτές τιμές. Κανείς δεν πρέπει να είναι θύμα της εκτόξευσης των τιμών», ανέφερε στην ανακοίνωση αυτή ο υπουργός Γιούρας Ταμίνσκας.

Η LTG Link αποφάσισε να αναστείλει για την περίοδο αυτή «τη δυναμική τιμολόγηση» που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν πιο ευνοϊκές τιμές κάνοντας κράτηση το νωρίτερο δυνατό. Η μείωση δεν αθροίζεται σε άλλες εμπορικές προσφορές όπως η ομαδική τιμολόγηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ