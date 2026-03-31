Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ενδιαφέρον από 5 επενδυτικά σχήματα για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Καλαμαριάς

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ενδιαφέρον από 5 επενδυτικά σχήματα για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Καλαμαριάς
Πέντε επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

1. ΤΕΚΑΛ ΑΕ

2. Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ

3. AVAX Group.

4. Lamda Marinas.

5. REDS ΑΕ

Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για επιπλέον 10 έτη, κατά το μέγιστο.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη β' φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα, το Υπερταμείο έχει εκπονήσει Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης με ιδιαίτερα ήπιους όρους δόμησης, το οποίο έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2023. Η χωροθέτηση της μαρίνας ολοκληρώθηκε με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού τον Οκτώβριο 2025, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Σύμφωνα με το ΠΔ, στη μαρίνα επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και χερσαίας αποθήκευσης και συντήρησης σκαφών, ενώ προβλέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και διαδρόμων περιπάτου και άθλησης και χώρων πρασίνου, στους οποίους η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους. Προβλέπεται, επίσης, η αύξηση της δυναμικότητάς της σε 327 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως 40 μέτρων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καθηλωμένοι οι μισθοί λόγω ακρίβειας - Έκρηξη ιδιωτικού χρέους στα 406,7 δισ. ευρώ

ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Βγήκε» ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου

Οι κλάδοι που ηγούνται της κούρσας των μισθών και οι «χρυσές» ειδικότητες με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ

tags:
Άβαξ
Τεχνική Ολυμπιακή
Reds
Διαγωνισμός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider