Ρωσία: «Θα απαντήσουμε αν η Ουκρανία επιτεθεί στα λιμάνια της Βαλτικής»

Η Ρωσία θα απαντήσει αν άλλες χώρες επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο τους για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με drones σε ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις της σε ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου κατά τον τελευταίο μήνα εξαπολύοντας τα δριμύτερα πλήγματά της με drone της τελευταίας τετραετίας που μαίνεται ο πόλεμος με στόχο τα λιμάνια στη Βαλτική Ουστ-Λούγκα και Πρίμορσκ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι γίνονται εργασίες για να ασφαλιστούν όλες οι κρίσιμες υποδομές, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να προστατευθούν κατά 100% από «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp χθες ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί αν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός στη διάρκεια του Πάσχα.

