Αντίστροφη μέτρηση για τη διαστημική αποστολή Artemis II γύρω από τη Σελήνη

Έπειτα από αναβολές της αποστολής λόγω τεχνικών προβλημάτων, η NASA παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες για το εάν θα καταφέρει να γίνει η εκτόξευση.

Ξεκίνησε και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για τη διαστημική αποστολή της NASA Artemis II, με την οποία τέσσερις αστροναύτες θα κάνουν δεκαήμερη πτήση γύρω από τη Σελήνη. Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 προς Πέμπτη 2 Απριλίου, στις 1.24 πμ, ώρα Ελλάδας.

Ήδη, οι μηχανικοί ελέγχουν και προετοιμάζουν τα συστήματα και τις συνδέσεις επικοινωνίας. Το πλήρωμα της αποστολής, οι αστροναύτες της NASA, Ράιντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας CSA, Τζέρεμι Χάνσεν, βρίσκονται στο κτίριο επιχειρήσεων και ελέγχου στο Kennedy Space Center της NASA «Neil A. Armstrong», στη Φλόριντα.

Τα μέλη του πληρώματος είναι επικεντρωμένα στην ετοιμότητα και τις τεχνικές επαληθεύσεις και παραμένουν σε καραντίνα υπό αυστηρή παρακολούθηση της υγείας τους για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους για την εκτόξευση. Ακολουθούν ένα ελεγχόμενο πρόγραμμα ύπνου και διατροφής για να διατηρήσουν την ενέργεια και την ενυδάτωσή τους ενόψει της εκτόξευσης.

Έπειτα από αναβολές της αποστολής λόγω τεχνικών προβλημάτων, η NASA παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες για το εάν θα καταφέρει να γίνει η εκτόξευση. Πάντως, η πρόγνωση καιρού δείχνει 80% πιθανότητα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για τον προγραμματισμένο χρόνο εκτόξευσης.

Η ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της αποστολής θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη, στις 2.45 μμ, ώρα Ελλάδας, στο κανάλι της NASA στο YouTube, ενώ στιγμιότυπα θα μεταδίδονται και από τα κοινωνικά δίκτυα.

Η αποστολή Artemis II με το διαστημόπλοιο Orion που θα εκτοξευθεί με τον πύραυλο SLS είναι ένα κρίσιμο βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, καθώς θα αποδειχθεί εάν το διαστημικό σκάφος Orion και τα συστήματά του μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη.

