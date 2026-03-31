Κίνα και Πακιστάν παρουσιάζουν ένα «σχέδιο 5 σημείων» για άμεση κατάπαυση πυρός στη Μ. Ανατολή

Έκκληση για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή απηύθυναν η Κίνα και το Πακιστάν, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο πέντε σημείων που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός και ενίσχυση της συνεργασίας τους όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράν.

Οι δύο χώρες αναλαμβάνουν από κοινού μια πρωτοβουλία «για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου και τη Μέση Ανατολή», με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εξωτερικών, Ισάκ Ντάρε, στο Πεκίνο.

Ο Κινέζος υπουργός Ουάνγκ Γι και ο Πακιστανός ομόλογός του «θα ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία και τον συντονισμό όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράν, καθώς και για άλλα διεθνή και περιφερειακά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», είπε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου, Μάο Νινγκ.

Ο Ισάκ Ντάρε έκανε λόγο για συμφωνία επί ενός σχεδίου πέντε σημείων που περιλαμβάνει «τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών» και «την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν». Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό των επιθέσεων σε βάρος αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων, όπως είναι οι ενεργειακές υποδομές και τα εργοστάσια αφαλάτωσης ενώ ζητείται να διαφυλαχθούν η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η ασφάλεια του Ιράν και των χωρών του Κόλπου. Παράλληλα, θα πρέπει να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και τα εμπορικά πλοία να περνούν με ασφάλεια από τα Στενά του Χορμούζ.

Οι δύο χώρες σημείωσαν ότι ο διάλογος και η διπλωματία είναι «η μοναδική βιώσιμη επιλογή για την επίλυση συγκρούσεων».

Την Κυριακή ο Ντάρε υποδέχτηκε στο Πακιστάν τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, για συνομιλίες που αφορούσαν τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Η Κίνα είναι σημαντικός εταίρος της Τεχεράνης, όμως δεν έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα ότι την στηρίζει στρατιωτικά και επαναλαμβάνει την έκκλησή της για κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ