Ινστιτούτο Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers - Από την «Ψηφιακή Αποικία» στη Στρατηγική Αυτονομία

Mία ολοκληρωμένη μελέτη πολιτικής για τα data centers (υπολογιστικά κέντρα) δημοσίευσε σήμερα η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου».

«Η σημερινή πολιτική άνευ όρων προσέλκυσης εκθέτει την Ελλάδα σε κινδύνους τεχνολογικής εξάρτησης, ενεργειακής πίεσης, υδατικής ανεπάρκειας και γεωπολιτικού εκβιασμού», αναφέρει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με πλειοψηφία 471-68 υπέρ της τεχνολογικής κυριαρχίας, και πολλές χώρες αναπτύσσουν ήδη σχήματα κυρίαρχου υπολογιστικού νέφους, ενώ η Ελλάδα, αναπτύσσοντας υποδομές χωρίς ρήτρες κυριαρχίας, κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένη.

Η μελέτη προτείνει τη μεταστροφή του ρόλου της Ελλάδας: από «πρόθυμο οικοδεσπότη» σε ενεργό ρυθμιστή και στρατηγικό επενδυτή. Στον πυρήνα των προτάσεων βρίσκονται πέντε άμεσες προτεραιότητες:

Πρώτον, η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Υπολογιστικής Ισχύος με τρία σενάρια ανάπτυξης για το 2030, σε σύνδεση με τον ενεργειακό, χωροταξικό και βιομηχανικό σχεδιασμό της χώρας.

Δεύτερον, η θεσμοθέτηση Ρητρών Εθνικής Ωφέλειας, που περιλαμβάνουν Εθνικό Αποθεματικό Υπολογιστικής Ισχύος (10-15% της ισχύος κάθε κέντρου σε GPU-hours για πανεπιστήμια, έρευνα, δημόσιες υπηρεσίες και νεοφυείς επιχειρήσεις), αρχή προσθετικότητας ΑΠΕ κατά ζώνη με αναλογική αποθήκευση ενέργειας, και χωροταξικό μοντέλο ζωνών με δυνατότητα κήρυξης «Ψηφιακού Κορεσμού» στην Αττική και κίνητρα σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Τρίτον, η εισαγωγή Ρητρών Ψηφιακής Κυριαρχίας σε κάθε νέα αδειοδότηση - φορητότητα δεδομένων, ευρωπαϊκή δικαιοδοσία κρίσιμων δεδομένων, σχέδια γεωπολιτικής ανθεκτικότητας - σε ευθυγράμμιση με το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τεχνολογική κυριαρχία.

Τέταρτον, η θεσμοθέτηση Ρητρών Ενεργειακής Ευελιξίας για εγκαταστάσεις άνω των 50 MW, μετατρέποντας τα data centers από παθητικούς καταναλωτές σε ελεγχόμενα στοιχεία ευστάθειας του ενεργειακού συστήματος.

Πέμπτον, η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Πόρων και Υπολογιστικής Ισχύος με διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο, υποχρεωτική δημοσιοποίηση κατανάλωσης και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς συμμόρφωσης.

«Ένα σαφές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο δεν αποτρέπει τις επενδύσεις -τις αναδιαρθρώνει ποιοτικά. Ο στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση του αριθμού των data centers, αλλά η διαμόρφωση του είδους των επενδύσεων: λιγότερες, αλλά στρατηγικά ισχυρότερες, με μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία, την οικονομία και την εθνική ψηφιακή αυτονομία», είναι το βασικό μήνυμα της εν λόγω μελέτης, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.