Η ελπίδα για λήξη του πολέμου δίνει γερή ώθηση στην Wall Street

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου μετά από δημοσίευμα που αναζωπύρωσε τις ελπίδες ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να φτάσει σύντομα στο τέλος του.

Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 621 μονάδων ή 137%, στις 45.837 μονάδες. Ο S&P 500 κερδίζει 99 μονάδες ή 1,56%, στις 6.442 μονάδες. Εάν οι απώλειες διατηρηθούν μέχρι τέλους, ο δείκτης θα κλείσει τον Μάρτιο με πτώση 7,8% που θα είναι η χειρότερη επίδοση από τον Σεπτέμβριο του 2022. Nasdaq ενισχύεται 403 μονάδες ή 1,94%, στις 21.198 μονάδες. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι αμερικανικές μετοχές κατευθύνονται προς το χειρότερο τρίμηνο σε διάστημα σχεδόν 4 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε στους συνεργάτες του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και έαν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ως επί το πλείστον κλειστά. Ο λόγος για το σημείο από όπου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών ροών πριν από τη σύγκρουση. Η είδηση αυτή έδωσε αφενός ελπίδα στους traders, ωστόσο η επιφυλακτικότητα παραμένει, αφού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη.

Στο ταμπλό ο κλάδος τεχνολογίας, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση από την έναρξη της σύγκρουσης, σημειώνει σημαντική άνοδο, με το Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) να διαπραγματεύεται 1,5% υψηλότερα. Η Nvidia κινείται στο +1% και η Microsoft στο +2%.

Σημειώνεται ότι παρά τη δήλωση Τραμπ η αγορά ενέργειας διατηρεί ανοδική τροχιά, στον απόηχο δημοσιεύματος του Bloomberg ότι το Ιράν έπληξε ένα δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ στα ύδατα του Ντουμπάι. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι δήλωσε σε ανάρτηση στο X ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι «η ασφάλεια και των 24 μελών του πληρώματος έχει διασφαλιστεί».