Fourlis: Επιταχύνεται η ανάπτυξη της Holland & Barrett στην Ελλάδα μέσω επένδυσης στον κλάδο του φαρμακείου

Ο Όμιλος Fourlis θα αποκτήσει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του θα συνοδεύεται από τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μειοψηφίας.

Η Fourlis ΑΕ Συμμετοχών υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Golden Age Capital Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ., μέτοχο πλειοψηφίας της DrP Group IKE, για τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα.

Η συνεργασία στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του brand Holland & Barrett, μέσω του καναλιού του φαρμακείου, αξιοποιώντας το δίκτυο φαρμακείων της DrP Group και τη συμπληρωματική τεχνογνωσία των δύο πλευρών, ενισχύοντας σημαντικά την εμβέλεια και την προσβασιμότητά του. Η υπάρχουσα παρουσία του brand θα ενισχυθεί μέσα από ευέλικτα μοντέλα λιανικής εντός φαρμακείων, όπως shop-in-shop concepts και ειδικά διαμορφωμένους χώρους merchandising.

Στο πλαίσιο της επερχόμενης συναλλαγής και υπό την αίρεση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσής της, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της εταιρείας Wellness Market S.A., η οποία εκπροσωπεί το brand Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της DrP Group, με το υπόλοιπο 85% να ανήκει στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα, ο Όμιλος Fourlis θα αποκτήσει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του θα συνοδεύεται από τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μειοψηφίας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η Wellness Market S.A. λειτουργεί σήμερα δίκτυο 10 καταστημάτων, καθώς και ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων, προσφέροντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής και φυσικών προϊόντων υγείας που υποστηρίζουν την καθημερινή ευεξία και την πρόληψη. Το brand έχει αναπτύξει σταδιακά την παρουσία του στην ελληνική αγορά, αντικατοπτρίζοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών στους τομείς της υγείας, της πρόληψης και της ευεξίας.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την αισιοδοξία του Ομίλου Fourlis για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς Health & Wellness και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου για την ανάπτυξη του brand μέσω συνεργασιών που αξιοποιούν ευρύτερες πλατφόρμες διανομής. Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί στρατηγική παρουσία στην κατηγορία μέσω μειοψηφικής συμμετοχής, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του Holland & Barrett μέσα από το κανάλι του φαρμακείου.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Γιάννης Βασιλάκος, CEO του Ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αντανακλά την ισχυρή μας πεποίθηση για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς υγείας και ευεξίας. Συνδυάζοντας την εμπειρία του Ομίλου Fourlis στη λιανική με τη γνώση του κλάδου και το δίκτυο φαρμακείων της DrP Group, στοχεύουμε να επιταχύνουμε σημαντικά την ανάπτυξη της Holland & Barrett στην Ελλάδα. Παράλληλα, η συμμετοχή μας μάς επιτρέπει να παραμένουμε στρατηγικά τοποθετημένοι και να επωφεληθούμε από τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης του brand».

Ο Περικλής Μαζαράκης, Managing Partner της Golden Age Capital, σχολίασε: «Η ένταξη του brand Holland & Barrett στην πρωτοποριακή πλατφόρμα υγείας και ευεξίας που δημιουργούμε ενισχύει το όραμά μας για τη λειτουργία ενός σύγχρονου μοντέλου φαρμακείου που συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την καινοτομία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή του Ομίλου Fourlis σε αυτό το εγχείρημα που έχει ως στόχο να προσφέρει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο φροντίδας και εξυπηρέτησης με έμφαση στην υγεία και την προσωπική φροντίδα».