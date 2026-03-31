Το Ιράν απειλεί 18 αμερικανικούς κολοσσούς με επιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι στο στόχαστρο

Οι 18 εταιρείες που απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης περιλαμβάνουν τις Microsoft, ⁠Google, Apple, ⁠Intel, IBM, Tesla και Boeing.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απείλησαν σήμερα να στοχοθετήσουν αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, στην περίπτωση «δολοφονίας» κάθε νέου ηγετικού στελέχους στο Ιράν.

Οι Φρουροί δημοσίευσαν στον ιστότοπό τους Sepah News έναν κατάλογο 18 αμερικανικών εταιρειών, μεταξύ αυτών τις Google, Apple, Meta ή ακόμα και την Tesla, επιβεβαιώνοντας πως αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει «να περιμένουν την καταστροφή» των μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε νέα «δολοφονία στο Ιράν», από τις 20.00 το βράδυ ώρα Τεχεράνης αύριο το βράδυ (19.30 ώρα Ελλάδας).

Οι εταιρείες Cisco, HP, Intel, Microsoft, IBM, Nvidia ή η Boeing αναφέρονται επίσης στην ανακοίνωση ως πιθανοί στόχοι.

«Συστήνουμε στους εργαζόμενους αυτών των επιχειρήσεων να εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους εργασίας τους για να σώσουν τη ζωή τους», έγραψαν οι Φρουροί της Επανάστασης, έναν και πλέον μήνα μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Συστήνεται επίσης στους κατοίκους ζωνών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτές τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες της περιοχής να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε μια ακτίνα του ενός χιλιομέτρου», συμπληρώνεται.

Παράλληλα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Τεχεράνη ανέφερε πως στο ειδησεογραφικό πρακτορείο RTVI, πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, βρίσκεται στο Ιράν, αλλά αποφεύγει να κάνει δημόσιες εμφανίσεις «για ευνόητους λόγους».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αντικατέστησε τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι πιστεύουν ότι ο Μοτζταμπά είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος. Η Ρωσία έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, με το οποίο υπέγραψε πέρυσι συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ