Πετραλιάς για ενεργειακό κόστος: «Θα χρειαστούμε δυνάμεις μέχρι το τέλος της κρίσης»

Δεν προμηνύονται ευχάριστα τα γεγονότα, όπως εξελίσσονται, και θα χρειαστούμε δυνάμεις για το υπόλοιπο του έτους, είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, αναφερόμενος στην «πρώτη σειρά μέτρων» της ΠΝΠ, που κυρώνει σήμερα η Βουλή, για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή.
«Δεν προμηνύονται ευχάριστα τα γεγονότα όπως εξελίσσονται. Θα χρειαστούμε δυνάμεις για το υπόλοιπο του έτους. Αυτά είναι μια πρώτη σειρά μέτρων [. . .] τα οποία δίνουνε -για το επόμενο δίμηνο- στήριξη στα πρώτα κύματα αυτού που έρχεται» είπε ο κ. Πετραλιάς. Τόνισε μάλιστα ότι «σε κάθε περίπτωση θα χρειαστούν δυνάμεις μέχρι τέλους της κρίσης» και διαβεβαίωσε ότι «θα είναι εδώ η κυβέρνηση. Και θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα μέτρα τους επόμενους μήνες».
Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας είπε επικρίνει την κυβέρνηση ότι καλύπτει με τις ενέργειές της μικρό μέρος από τις αυξήσεις των τιμών. «Πώς γίνεται, ο ρυθμός μεταβολής, η αύξηση των τιμών, να είναι μεγαλύτερη από τα όποια εισοδήματα δίνετε κατά καιρούς και να λέτε ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να τα βγάλουν πέρα;» είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Ζαμπάρας, με τον κ. Πετραλιά να απαντά ότι το διάστημα 2019-2025, είχαμε 30% αύξηση μισθών αλλά (μόλις) 20% αύξηση πληθωρισμού. Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Γιαννούλης, είπε ότι εάν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφει η κυβέρνηση, «γιατί η χώρα μας βρίσκεται στη τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης» στην ΕΕ;
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ