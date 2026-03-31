Καθηλωμένοι οι μισθοί λόγω ακρίβειας - Έκρηξη ιδιωτικού χρέους στα 406,7 δισ. ευρώ

Διπλή θηλιά για τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο οι κατώτατοι μισθοί αυξάνονται σε πραγματική βάση. Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ.

Την άλλη όψη των μισθών και της υπερχρέωσης αποκαλύπτει η νέα τριμηνιαία έκθεση που εκπονήθηκε από το IOBE με υποστήριξη της Cepal για εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι:

- το συνολικό ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων (προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) ανήλθε σε 407,6 δισ. ευρώ στο γ' τρίμηνο 2025, ή ποσοστό 164% του ΑΕΠ. Εξ αυτών τα 235,6 δισ. (όσο ολόκληρο το ΑΕΠ της χώρας ) βρίσκονται σε καθυστέρηση (arrears). Ενώ δηλαδή η χώρα «πρωτοπορεί διεθνώς» στη μείωση του δημοσίου χρέους της το οποίο περιορίστηκε κάτω από 150% (σε 149,7% ΑΕΠ), το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται αλματωδώς και υπερβαίνει πλέον ακόμα και το δημόσιο.



- ενώ τα ιδιωτικά χρέη αυξάνονται, οι πραγματικοί μισθοί δεν ανεβαίνουν όσο οι ονομαστικοί -ή δεν ανεβαίνουν σχεδόν καθόλου! Μπορεί δηλαδή με την νέα αύξηση που θα ισχύσει από αύριο 1ης Απριλίου ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται (ονομαστικά) πάνω από 40% σε σχέση με το 2019, ειδική ανάλυση που περιέχεται στην έκθεση όμως δείχνει ότι, σε πραγματικούς όρους, κατά την περίοδο 2019-2025 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε μόλις 13,4%. Αντίθετα όμως, όπως τονίζεται στη μελέτη, «ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 4,5% ετησίως κατά μέσο όρο σε ονομαστικούς όρους, ενώ μειώθηκε οριακά σε «πραγματικούς όρους» από το 2019, παρότι «στα χαρτιά» ήδη έχει φτάσει ή ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ μηνιαίως.

Μισθοί: Συμπίεση 79%

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η άνοδος του κατώτατου μισθού δεν «σήκωσε» τους υπόλοιπους μισθούς, αλλά συμπίεσε την κλίμακα. Η αναλογία μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού έφτασε στα 2/3 ή ποσοστό 63% που είναι ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ. Ειδικά όσο πιο σε πιο μικρές επιχειρήσεις εργάζεται ο μισθωτός, τόσο μικραίνει ο μισθός του.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση:

- στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με κάτω από 10 εργαζόμενους) ο μέσος μισθός το 2025 ήταν μόλις 1.154 ευρώ και ο λόγος κατώτατου/μέσου μισθού έφτανε στο 79%! Θεωρητικά δηλαδή, σχεδόν ή όλοι οι εργαζόμενοι (οι 8 στους 10 για την ακρίβεια) αμείβονται σχεδόν το ίδιο - με τον κατώτατο μισθό δηλαδή- ή κανείς τους δεν παίρνει παραπάνω από 20% μεγαλύτερο μισθό από τον κατώτατο.

- το 28% των εργαζομένων (730.000 άτομα) απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις. Εξ αυτών το 38% παίρνει τον κατώτατο μισθό. Συνεπώς, με βάση την «κλειστή ψαλίδα» μισθών που διαπιστώνεται, το υπόλοιπο 62% λαμβάνει σχεδόν τα ίδια μισθό -ή λίγο πάνω από τον ελάχιστο νόμιμο- ασχέτως ηλικίας, θέσεως, σπουδών, προϋπηρεσίας κλπ.

Αντιθέτως όσο μεγαλώνει η επιχείρηση μεγαλώνει ο μισθός πέραν του βασικού κατώτατου.

Ο κλάδος παίζει επίσης ρόλο στο μισθό: στον Τουρισμό η συμπίεση μέσου/κατώτατου μισθού φτάνει στο 72% ενώ, αντιθέτως, στην Ενέργεια δεν ξεπερνά το 33% -δηλαδή ο υψηλότερος μισθός είναι τριπλάσιος από τον κατώτατο. Η απόσταση του κατώτατου με τους «από πάνω» συρρικνώνεται κάθε χρόνο.

Χρέη ιδιωτών: Ξεπέρασαν τα 400 δισ. ευρώ

Την ίδια στιγμή, το συνολικό ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε από 392,8 δισ. ευρώ το 2024 σε 407,6 δισ. ευρώ στο Γ΄ τρίμηνο 2025 (+14,8 δισ. ευρώ) κινούμενο από: