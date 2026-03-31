Χρηματιστήριο Αθηνών: Γλυκόπικρη γεύση στο κλείσιμο του Μαρτίου

Με μια από τις μεγαλύτερες ημερήσιες ποσοστιαίες ανόδους εντός του 2026 έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ωστόσο, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν, ο φετινός Μάρτιος σε επίπεδο ΓΔ εξελίχθηκε στον χειρότερο μήνα των τελευταίων έξι ετών.

Με μια από τις μεγαλύτερες ημερήσιες ποσοστιαίες ανόδους εντός του 2026 έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω βελτιωμένου κλίματος στα διεθνή χρηματιστήρια και ενώ η αγορά αναμένει αργότερα εντός της ημέρας την ετυμηγορία της MSCI για την αναβάθμιση του ΧΑ στην κατηγορία των «ανεπτυγμένων».

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες και οι κάθε είδους δημόσιες τοποθετήσεις είναι απολύτως αντικρουόμενες ως προς τις προθέσεις των ΗΠΑ στο μέτωπο του Ιράν, οι διαρροές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να λήξει τον πόλεμο ακόμα κι αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λειτούργησε ως αφορμή για «φρένο» στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά και για άνοδο στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τη Wall Street.

Βεβαίως, κανείς δεν θα εκπλαγεί αν υπάρξουν και διαρροές περί του αντιθέτου ή αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει τις επόμενες ημέρες (ή ώρες) σε νέες απειλητικές δηλώσεις εναντίον του Ιράν, ενώ στο μεταξύ επισήμως παραμένει σε ισχύ το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου με ορίζοντα την 6η Απριλίου.

Η αβεβαιότητα διατηρείται τόσο ως προς την εξέλιξη του πολέμου, όσο και ως προς τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία. Κι αν κάτι δείχνει η σημερινή αντίδραση των αγορών, είναι ότι αφενός η διόρθωση που έχει προηγηθεί λειτουργεί ως αφορμή για τοποθετήσεις, αφετέρου ότι το κλίμα είναι τόσο εύθραυστο ώστε κάθε είδους διαρροές από τον Λευκό Οίκο να προκαλούν δυσανάλογες αντιδράσεις στα χρηματιστηριακά ταμπλό.

Εντός συνόρων, η ελληνική αγορά βρίσκεται ενώπιον μιας ιστορικής σημασίας εξέλιξης. Σε περίπτωση που η MSCI επιβεβαιώσει απόψε την αναταξινόμηση του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, αυτό θα λειτουργήσει ως έναυσμα μιας ιλιγγιώδους ανακατανομής κεφαλαίων. Και, πέραν των πιο τεχνικών στοιχείων μιας τέτοιας εξέλιξης, θα πρόκειται αναμφίβολα για μια εξέλιξη που θα «σφραγίσει» την έξοδο του ΧΑ από το καθεστώς στο οποίο περιήλθε πριν από 13 χρόνια εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Σε αυτό το κλίμα, την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει με άνοδο 2,90% και στις 2.065,04 μονάδες, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, οι μηνιαίες απώλειες του ΓΔ περιορίστηκαν σε 9,33%, που αποτελεί τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2020.

Αν και ευπρόσδεκτη η σημερινή ανοδική αντίδραση, η τεχνική εικόνα της αγοράς παραμένει οριακή. Σύμφωνα με τη Fast Finance η ζώνη των 1.950–2.020 μονάδων αποτελεί σημαντική στήριξη, ενώ οι 2.100–2.120 μονάδες λειτουργούν ως κοντινή αντίσταση και η κατοχύρωσή τους θα μπορούσε να δώσει μια πιο αξιόπιστη αντίδραση και να δείξει ότι οι αγοραστές αρχίζουν να επιστρέφουν. Η τάση θα αλλάξει πιο ουσιαστικά με κλείσιμο άνω των 2.183–2.184 μονάδων.

Με μεγάλη άνοδο έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 5,04% στις 2.289,81 μονάδες, περιορίζοντας τις μηνιαίες απώλειές του σε 10,68%. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε το άλμα 6,73% της Alpha Bank στα 3,17 ευρώ, όπως και η άνοδος 6,33% της Eurobank στα 3,40 ευρώ. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν και οι Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ, ενισχυμένες σε ποσοστό 5,37% και 4,21% αντίστοιχα. Τρ. Κύπρου και Optima ακολούθησαν με κέρδη 2,45% και 2,16%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 4,9:1 με 97 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 20 σε αρνητικό και 32 αμετάβλητους.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 338 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος σε σχέση με πρόσφατες συνεδριάσεις, εκ των οποίων 21,07 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Στα 200,46 εκατ. ευρώ ο τζίρος που διακινήθηκε στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

«Πρασίνισε» ο FTSE Large Cap

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τη συντριπτική πλειονότητα των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ανοδικά ξεχώρισαν οι τίτλοι των Viohalco και Cenergy, ενισχυμένες 7,48% και 6,77% αντίστοιχα.

Πέραν των τραπεζών, με αξιόλογα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Aktor (+5,35%), ElvalHalcor (+4,01%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,99%), Τιτάν (+2,62%) και Aegean (+2,61%), ενώ σε ποσοστό άνω του 2% ενισχύθηκαν οι Helleniq Energy (+2,28%), Metlen (+2,26%) και ΔΕΗ (+2,10%).

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν Lamda Development (+1,70%), Motor Oil (+1,65%), Σαράντης (+0,72%), ΔΑΑ (+0,57%), Coca-Cola HBC (+0,25%) και Jumbo (+0,09%).

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι Allwyn και ΟΤΕ με απώλειες 1,58% και 1,09% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η ΕΥΔΑΠ (-0,33%) στα 9 ευρώ.