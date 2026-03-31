Η καρδιά της Εστίασης, του Τουρισμού και της Γαστρονομίας χτυπά στην Καλαμάτα

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (Σ.Ε.Μ.) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 4ου MESSINIA FORUM, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 25 και 26 Απριλίου 2026, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Με κεντρικό σύνθημα «Μεσσηνία 365 – Πέρα από τα Όρια, Χτίζοντας Δεξιότητες για το Μέλλον», η φετινή διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση των δεξιοτήτων , που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.

Το 4ο MESSINIA FORUM τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ Πελοποννήσου, των 6 Δήμων της Μεσσηνίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό του ρόλο ως ο κορυφαίος αναπτυξιακός δίαυλος της Νότιας Πελοποννήσου.

Ομιλητές από Μάλτα, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία

Το φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζει για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του, φιλοξενώντας πάνω από 40 κορυφαίους εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Φέτος το συνέδριο γίνεται διεθνές : Για πρώτη φορά, το MESSINIA FORUM υποδέχεται εκπροσώπους από κορυφαίους οργανισμούς όπως το Basque Culinary Center (Ισπανία) , το University of Gastronomic Sciences Pollenzo (Ιταλία) , καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη από τους Οργανισμούς Τουρισμού της Μάλτας και το European Network of Accessible Tourism .

Γαστρονομία & DNA : Υποδεχόμαστε κορυφαίες προσωπικότητες που έχουν σφραγίσει τη σύγχρονη γαστρονομική σκηνή της χώρας. Οι καταξιωμένοι chefs Λευτέρης Λαζάρου και Σωτήρης Ευαγγέλου , μαζί με τον διευθυντή του «Γαστρονόμου» Άγγελο Ρέντουλα , θα αναλύσουν τη διαμόρφωση της ελληνικής γευστικής ταυτότητας. Παράλληλα, η ακαδημαϊκός Αντωνία Τριχοπούλου , παγκόσμια πρέσβειρα της Μεσογειακής Διατροφής, θα αναδείξει τη σημασία της ως πρότυπο υγείας με οικουμενική αξία.

Στρατηγική & Επενδύσεις: Σημαντικά panels με τη συμμετοχή της Προέδρου του ΕΟΤ, Αγγελικής Βαρελά, στελεχών της Fraport Greece και ακαδημαϊκών από το Bournemouth University, θα χαρτογραφήσουν τις τάσεις στον τουρισμό 365 ημερών και τις επενδυτικές ευκαιρίες μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.

Καινοτομία και Εξειδίκευση

Την Κυριακή 26 Απριλίου, το Messinia Forum μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο γνώσης με:

Στρατηγικά Masterclasses : Ψηφιακό marketing, Destination Branding και ανάλυση της βρετανικής αγοράς (UK Market Decoded).

: Ψηφιακό marketing, Destination Branding και ανάλυση της βρετανικής αγοράς (UK Market Decoded). Προσβάσιμος Τουρισμός : Μια ιδιαίτερη ενότητα για τη συμπερίληψη, με τη συμμετοχή του Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη.

: Μια ιδιαίτερη ενότητα για τη συμπερίληψη, με τη συμμετοχή του Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη. Messinia GastroLab: Live μαγειρικές από τη Νένα Ισμυρνόγλου και τον Βασίλη Σιδηρόπουλο από το «Μπαχάρι είν’ η ζωή μου», γευσιγνωσίες οίνου (Messinian Terroirs), αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα της μεσσηνιακής γης.

Ολοκληρωμένη Εμπειρία

Το 4ο MESSINIA FORUM δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση· είναι μια ζωντανή γιορτή δικτύωσης, γαστρονομίας και πολιτισμού.

Οι εξωτερικοί χώροι του Μεγάρου Χορού μεταμορφώνονται σε ένα πολυδιάστατο σκηνικό εμπειριών:

Η Πλατεία των Οινοποιών : Μια μοναδική διαδρομή οινογνωσίας, όπου οι κορυφαίοι παραγωγοί του μεσσηνιακού αμπελώνα συναντούν το κοινό, αναδεικνύοντας τις εκλεκτές ετικέτες της περιοχής μας.

: Μια μοναδική διαδρομή οινογνωσίας, όπου οι κορυφαίοι παραγωγοί του μεσσηνιακού αμπελώνα συναντούν το κοινό, αναδεικνύοντας τις εκλεκτές ετικέτες της περιοχής μας. Street Food & Τοπικά Κεράσματα : Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τη Μεσσηνία "στο χέρι", μέσα από πρωτότυπες street food προτάσεις και παραδοσιακά κεράσματα που τιμούν τις ρίζες μας.

: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τη Μεσσηνία "στο χέρι", μέσα από πρωτότυπες street food προτάσεις και παραδοσιακά κεράσματα που τιμούν τις ρίζες μας. Live Cookings & Gastronomy Sessions : Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, καταξιωμένοι σεφ θα δημιουργούν ζωντανά, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα μέσα από σύγχρονες και παραδοσιακές συνταγές.

: Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, καταξιωμένοι σεφ θα δημιουργούν ζωντανά, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα μέσα από σύγχρονες και παραδοσιακές συνταγές. Μουσικά Live Events : Η ενέργεια παραμένει ψηλά και τα δύο βράδια με ζωντανή μουσική που θα πλαισιώνει τις συναντήσεις των συνέδρων και των επισκεπτών.

: Η ενέργεια παραμένει ψηλά και τα δύο βράδια με ζωντανή μουσική που θα πλαισιώνει τις συναντήσεις των συνέδρων και των επισκεπτών. Το Παραδοσιακό Κλείσιμο: Η αυλαία πέφτει την Κυριακή με τη συμβολική δράση «Γίδα Βραστή: Μνήμη και Μοίρασμα», μια γαστρονομική παράδοση που μας ενώνει όλους γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Η διοργάνωση υπόσχεται μια ολιστική εμπειρία που συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με τη γνήσια μεσσηνιακή φιλοξενία.

Δύο Μεγάλες Διοργανώσεις Ενώνουν Δυνάμεις

Φέτος, για πρώτη φορά, το 4ο MESSINIA FORUM ενώνει δυνάμεις με μία ακόμη σημαντική διοργάνωση της πόλης, δημιουργώντας μια δυναμική συνέργεια που αναδεικνύει τη Μεσσηνία ως έναν σύγχρονο και εξωστρεφή προορισμό.



Με κοινό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προβολή της περιοχής, η Μεσσηνία «τρέχει» προς το μέλλον, συνδέοντας τον αθλητισμό, τη γαστρονομία και τον τουρισμό σε ένα ενιαίο βιωματικό αφήγημα.



Στο πλαίσιο αυτό, τo Σάββατο 25 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στους δρομείς του 24ου Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας , με τη διοργάνωση ενός Pasta Party, τιμώντας την προσπάθεια και τη συμμετοχή τους.



Η δράση αυτή εντάσσεται στη συνολική εμπειρία του Forum, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, των επισκεπτών και των συμμετεχόντων μέσα από τη φιλοξενία, τη γαστρονομία και την κοινή εμπειρία.



Ο πρόεδρος του συλλόγου Ιωάννης Κολοβός αναφέρει:



«Το 4ο Messinia Forum είναι η απάντηση στις προκλήσεις των καιρών. Με το "Messinia 365" στοχεύουμε στην υπέρβαση των ορίων της εποχικότητας και στην οικοδόμηση ενός προορισμού που προσφέρει εμπειρίες υψηλής αξίας κάθε μέρα του χρόνου.»

Πρόσκληση Συμμετοχής στο 4ο MESSINIA FORUM

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου MESSINIA FORUM απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις επιχειρήσεις του νομού μας για ενεργή συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση.

Το MESSINIA FORUM αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη πλατφόρμα εξωστρέφειας για τη μεσσηνιακή επιχειρηματικότητα. Η δική σας παρουσία είναι αυτή που θα αναδείξει τη δυναμική, την ποιότητα και την καινοτομία του τόπου μας.

Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων, καλούμε:

Τις επιχειρήσεις του Πρωτογενούς Τομέα : Να επικοινωνήσουν μαζί μας για την παρουσίαση των προϊόντων τους στο ειδικά διαμορφωμένο Gastronomy Lab .

: Να επικοινωνήσουν μαζί μας για την παρουσίαση των προϊόντων τους στο ειδικά διαμορφωμένο . Τις επιχειρήσεις Εστίασης: Να δηλώσουν συμμετοχή στις ενότητες των Live Cookings, αναδεικνύοντας τις γεύσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής μας.

Σας περιμένουμε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της τοπικής μας οικονομίας.

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:

Πληροφορίες Διοργάνωσης:

Ημερομηνίες : 25 & 26 Απριλίου 2026

: 25 & 26 Απριλίου 2026 Τοποθεσία : Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας Διοργάνωση : Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (Σ.Ε.Μ.)

: Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (Σ.Ε.Μ.) Είσοδος: Ελεύθερη (απαιτείται εγγραφή για συγκεκριμένα workshops)

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην Google Form και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα Workshops και τα Masterclasses του 4ου Messinia Forum:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG1WrPmQu4ISF6ba87B94lYkjrjmoWs1Lpvf6gCG8GIyqlVw/viewform?usp=header

Για το πλήρες πρόγραμμα, τους ομιλητές, καθώς και για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με το 4ο MESSINIA FORUM, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.messinia-forum.gr

Μέσω του site, οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά για τις θεματικές ενότητες, τα Masterclasses και τις παράλληλες δράσεις στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

«Το 4ο MESSINIA FORUM ανήκει στις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας. Σας περιμένουμε να χτίσουμε μαζί το μέλλον του προορισμού μας».