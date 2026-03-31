Ρωσία: Ένας νεκρός και πάνω από 50 τραυματίες από πυρκαγιά σε πετροχημικό εργοστάσιο

Η φωτιά έλαβε χώρα σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια πετροχημικών της Ρωσίας, με έναν νεκρό και πάνω από 50 τραυματίες να είναι ο απολογισμός του ατυχήματος.

Ένας νεκρός και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο πετροχημικών στην περιοχή του Ταταρστάν της Ρωσίας, εξαιτίας μιας απροσδιόριστης δυσλειτουργίας σε εξοπλισμό, ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες στο εργοστάσιο Nizhnekamskneftekhim, που είναι ένα εκτεταμένο συγκρότημα το οποίο παράγει συνθετικό καουτσούκ και πλαστικά, ανακοίνωσε η Sibur, η μεγαλύτερη πετροχημική εταιρείας της Ρωσίας στην οποία ανήκει και το εργοστάσιο.

«Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκονται στο χώρο παρέχοντας στα θύματα την αναγκαία βοήθεια» αναφέρει η Sibur στην ανακοίνωση της προσθέτοντας ότι εμπειρογνώμονες επιτηρούν την ποιότητα του αέρα στην γύρω περιοχή και δεν έχουν εντοπίσει οποιεσδήποτε απειλές για το περιβάλλον και τους ντόπιους κατοίκους.

Ο υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας νωρίτερα σήμερα επέβαλε προσωρινά περιορισμούς στο τοπικό αεροδρόμιο στο Νιζνεκάμσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Ο δήμαρχος της πόλης Ραντμίρ Μπελιάγεφ, ανάφερε ότι σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικιών έσπασαν τα τζάμια.

Ανεπιβεβαίωτες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το βιομηχανικό συγκρότημα, που προκλήθηκε σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές μέσων ενημέρωσης από μια μεγάλη έκρηξη που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ