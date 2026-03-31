GM: Παρατείνεται η διακοπή λειτουργίας σε μονάδα EV στο Ντιτρόιτ - Σε αδράνεια 1.300 εργαζόμενοι

Η General Motors θα μειώσει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών στις ΗΠΑ καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία ανταποκρίνεται σε μια σημαντική επιβράδυνση της ζήτησης για τα αυτοκίνητα με μπαταρίες της.

Η General Motors θέτει σε αδράνεια 1.300 εργαζομένους, καθώς διακόπτει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στο Ντιτρόιτ ξανά, αφού η ζήτηση μειώνεται.

Πιο αναλυτικά, η General Motors θέτει σε αδράνεια ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων στο Ντιτρόιτ μέχρι τις 13 Απριλίου, παρατείνοντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2026, δήλωσε η αμερικάνικη εταιρεία.

«Το Factory ZERO θα προσαρμόσει προσωρινά την παραγωγή για να ευθυγραμμίσει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων με τη ζήτηση της αγοράς», δήλωσε εκπρόσωπος της GM. Η προσωρινή απόλυση επηρεάζει 1.300 εργαζόμενους, αναφέρει το Automotive News Europe.

Το εργοστάσιο, το οποίο παράγει οχήματα όπως το Chevrolet Silverado EV και το Hummer EV, είχε ασταθή παραγωγή τον τελευταίο χρόνο, καθώς η GM αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση για μοντέλα με μπαταρία. Η αυτοκινητοβιομηχανία μείωσε την παραγωγή στο εργοστάσιο κατά περίπου 50% τον Ιανουάριο 2026.

Η GM, η οποία έχει αναφέρει απομειώσεις αξίας 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα προγράμματα ηλεκτρικών οχημάτων της, είναι μία από τις πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν περιορίσει τα σχέδια τους για ηλεκτρικά οχήματα μετά από σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίθετα, η βιομηχανία στρέφεται στην παραγωγή φορτηγών και SUV με κινητήρα βενζίνης, των κύριων μηχανημάτων κέρδους του Ντιτρόιτ. Η GM επιβεβαίωσε χθες ότι σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή των βαρέων φορτηγών της σε εργοστάσιο στο Μίσιγκαν από τον Ιούνιο 2026.

Η General Motors δήλωσε ότι οι περικοπές ήταν «σε απάντηση στην βραδύτερη βραχυπρόθεσμη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων και σε ένα εξελισσόμενο κανονιστικό περιβάλλον».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ κάνουν έντονη οπισθοδρόμηση στα σχέδιά τους για ηλεκτρικά οχήματα, προβλέποντας μια απότομη πτώση της καταναλωτικής ζήτησης μετά τη λήξη μιας ομοσπονδιακής φορολογικής πίστωσης 7.500 δολαρίων για τους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων. Ορισμένα στελέχη και αναλυτές έχουν δηλώσει ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων - οι οποίες ξεπέρασαν το 10% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού - θα μπορούσαν να μειωθούν κατά το ήμισυ τους επόμενους μήνες.

Η Nissan, η Stellantis και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ακυρώσει σχέδια για μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα.

Ο Sam Fiorani, αντιπρόεδρος της ερευνητικής εταιρείας AutoForecast Solutions, δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων και «χαμηλότερη παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και υψηλότερες τιμές».

Η General Motors έχει περιορίσει τις προοπτικές της για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και έχει πραγματοποιήσει περικοπές παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων φέτος.

Το 2021, η General Motors δήλωσε ότι σχεδίαζε να μεταβεί σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (EV) μέχρι το 2035 και αύξησε τις δαπάνες, αλλά έκτοτε έχει αρχίσει να μειώνει τις πωλήσεις.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GM, Mary Barra, δήλωσε ότι «με το εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο και το τέλος των ομοσπονδιακών κινήτρων για τους καταναλωτές, είναι σαφές ότι η βραχυπρόθεσμη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων (EV) θα είναι πολύ χαμηλότερη από την προγραμματισμένη». Πρόσθεσε ότι η General Motors αναμένεται να μειώσει τις απώλειες ηλεκτρικών οχημάτων το 2026 και μετά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ