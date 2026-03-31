Πετρόπουλος: Στα 231,1 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024 - Βελτιώθηκε το περιθώριο κέρδους

Στα 18,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα EBITDA του Ομίλου Πετρόπουλος έναντι 19,4 εκατ. ευρώ το 2025, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η εισηγμένη. Το μικτό περιθώριο, παρά την μικρή μείωση των πωλήσεων, ανήλθε στο 21%, βελτιωμένο, από το 2024.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 231,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,5% σε σχέση με τη χρήση 2024. Οι περισσότερες Επιχειρηματικές Μονάδες κατέγραψαν ικανοποιητικές επιδόσεις, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και επίπεδο κερδών.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 63,1 εκατ. ευρώ από 56,9 εκατ. ευρώ ο 2024. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2025 ήταν 47,4%.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρίας, κ. Μιχάλης H. Οικονομάκης, δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις, πληθωριστικές, γεωπολιτικές και ψηφιακές, καταφέραμε να διατηρήσουμε ισχυρές βάσεις, να ενισχύσουμε την λειτουργική μας αποτελεσματικότητα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη δυναμική, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική συνέπεια του Ομίλου.

Το 2025 αποτέλεσε έτος επιτάχυνσης για κρίσιμες επενδύσεις και πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά το αποτύπωμα του Ομίλου, διευρύνοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θα συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια, σε καινοτομία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, προσανατολισμένοι στην δημιουργία αξίας για όλο το οικοσύστημα του Ομίλου».