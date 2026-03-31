ΕΝΔΙΑΛΕ: Σταθερά πρώτη η Ελλάδα στη διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων

Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον τομέα της συλλογής και ανακύκλωσης λιπαντικών παρέμεινε το 2024 η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων), Γιώργος Δεληγιώργης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το ποσοστό συλλογής αποβλήτων ελαίων το 2025 έφθασε στο 81% (έναντι ευρωπαϊκού στόχου 70%) και ποσοστό αναγέννησης 100% (έναντι στόχου 70%). Συγκεκριμένα από τους 38.610 τόνους αποβλήτων λιπαντικών, συλλέχθηκαν 31.448 τόνοι, και οδηγήθηκαν σε αναγέννηση.

Τα χρησιμοποιημένα έλαια συλλέγονται από συνεργεία αυτοκινήτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλοία κλπ, συγκεντρώνονται στις δεξαμενές της ΕΝΔΙΑΛΕ ανά την Ελλάδα και από εκεί διοχετεύονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπου γίνεται η αναγέννηση προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν ως βάση για την παραγωγή λιπαντικών.

Ο κ. Δεληγιώργης παρουσίασε επενδύσεις αναβάθμισης του συστήματος συλλογής και διαχείρισης των λιπαντικών.

Πρόκειται συγκεκριμένα για:

Τη μετεγκατάσταση του Κέντρου Συλλογής Καβάλας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Συλλογής Θεσσαλονίκης.

Την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εντύπου Αναγνώρισης (e-Έντυπο), το οποίο αντικαθιστά τα χειρόγραφα έντυπα που συμπληρώνονταν σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών. Η νέα εφαρμογή συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ταχύτητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας διαχείρισης.

Την αγορά νέων οργάνων ανάλυσης με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Την ανάπτυξη συνεργασιών με ομοειδείς φορείς, όπως με το ιταλικό Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΛΕ CONOU με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., κ. Γιώργος Δεληγιώργης, δήλωσε σχετικά: «Για ακόμη μία χρονιά αποδεικνύουμε ότι με καθημερινό έργο και μετρήσιμα αποτελέσματα, η χώρα μας πρωτοπορεί διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Συνεχίζουμε με συνέπεια, επενδύοντας στην αναβάθμιση των υποδομών, στην εισαγωγή της καινοτομίας, στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και στην ενημέρωση των πολιτών, με στόχο ακόμη υψηλότερες κορυφές και πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον».