Σε χαμηλό δεκαετίας το 2025 οι ανθρωποκτονίες στη Σουηδία

Το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο για την Αποτροπή Εγκλημάτων (BRA) ανακοίνωσε ότι 84 άνθρωποι σκοτώθηκαν πέρυσι, συγκριτικά με 92 το 2024.

Το ποσοστό των ανθρωποκτονιών στην Σουηδία μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο του εδώ και πάνω από μία δεκαετία το 2025, όπως έδειξαν σήμερα επίσημα στατιστικά στοιχεία, καθώς νέα εργαλεία και μέθοδοι βοήθησαν την αστυνομία να καταστείλει τη βία των συμμοριών που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια.

Το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο για την Αποτροπή Εγκλημάτων (BRA) ανακοίνωσε ότι 84 άνθρωποι σκοτώθηκαν πέρυσι, συγκριτικά με 92 το 2024 και πολύ χαμηλότερα από το ρεκόρ του 2020 όταν σκοτώθηκαν 124 άνθρωποι.

«Η εξέλιξη στον αριθμό των περιστατικών φονικής βίας το 2025 αντιπροσωπεύει τη δεύτερη συνεχή χρονιά μείωσης και ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2012», ανέφερε το BRA σε ανακοίνωση.

Τα στοιχεία αυτά είναι μια ευπρόσδεκτη ώθηση για τη δεξιά κυβέρνηση, που κέρδισε τις εκλογές του 2022 εν μέρει χάρη στην εξαγγελία περί αντιμετώπισης της βίας των συμμοριών που είχε φέρει τους θανάτους από τη χρήση όπλου στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το BRA πρόσθεσε ότι η πλέον πολύνεκρη ένοπλη επίθεση της Σουηδίας που σημειώθηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο, που δεν συνδέεται με τις συμμορίες και στην οποία σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, είχε σημαντικό αντίκτυπο στα στατιστικά στοιχεία του 2025, αντιστοιχώντας σχεδόν στο ένα τέταρτο όλων των θανάτων που αποδίδονται στη βία με χρήση πυροβόλου όπλου.

Η Σουηδία διενεργεί φέτος τον Σεπτέμβριο εκλογές και το έγκλημα είναι από τα βασικά ζητήματα για τους ψηφοφόρους, παρόλο που ο αριθμός των περιστατικών ένοπλης βίας στη Σουηδία έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό από το 2022.

Η αστυνομία και πολιτικοί επικαλούνται τις νέες μεθόδους, τους επιπλέον πόρους και τις αυξημένες εξουσίες ως λόγους για τη μείωση της εγκληματικότητας. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν ανωνυμία για κάποιους μάρτυρες στο δικαστήριο, αυξημένη ηλεκτρονική παρακολούθηση, αυστηρότερες ποινές και ζώνες ασφαλείας, όπως είναι γνωστές, όπου η αστυνομία μπορεί να ερευνήσει άτομα ακόμα κι αν δεν είναι ύποπτα για κάποιο έγκλημα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι τα μέτρα τής έχουν επιτρέψει να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία συμμοριών και έχει γίνει πιο αποτελεσματική στην αποτροπή περιστατικών ένοπλης βίας.

Η βία με χρήση όπλου παρέμεινε η πιο συνηθισμένη αιτία βίαιου θανάτου και στοίχισε τη ζωή σε 42 ανθρώπους το 2025, τρεις λιγότερους σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ