AFP: Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο κέντρο της Τεχεράνης

Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο κέντρο της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα του.

Δημοσιογράφοι του AFP επιβεβαίωσαν επίσης πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα, περιλαμβανομένων των συνοικιών στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ