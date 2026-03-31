Πετρέλαιο: Εκτόξευση του brent κατά περισσότερο από 60% τον Μάρτιο - Γιατί «φρέναρε» στη σημερινή συνεδρίαση

Σε επίπεδο άνω των 100 δολαρίων έκλεισε την Τρίτη η τιμή του πετρελαίου, καταγράφοντας παράλληλα εντυπωσιακά κέρδη σε επίπεδο μήνα, αφού ξεπέρασαν το 50%. Σήμερα, ωστόσο, η τιμή του «μαύρου χρυσού» κινήθηκε πτωτικά καθώς δηλώσεις από αμερικανικά αλλά και ιρανικά στόματα ενίσχυσαν τα σενάρια για πιθανό τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει την «αναγκαία βούληση» για να λήξει ο πόλεμος, ζητώντας όμως εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Η δήλωση αυτή βασίστηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Euronews.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται διατεθειμένος να τερματίσει τη σύγκρουση με το Ιράν χωρίς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις αυτές βοήθησαν να αμβλυνθούν οι ανησυχίες γύρω από τα εμπόδια στην προσφορά πετρελαίου. Όπως σημείωσε ο αναλυτής πετρελαίου της OPIS, Denton Cinquegrana, η πτώση των τιμών οφείλεται κυρίως σε ειδησεογραφικούς παράγοντες και στις προσδοκίες για πιθανό τέλος του πολέμου. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Ιρανός πρόεδρος έχει τον πλήρη έλεγχο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η υποχώρηση να είναι προσωρινή. Ακόμη και σε περίπτωση άμεσης λήξης της σύγκρουσης, όπως σημείωσε, θα απαιτηθεί ένα διάστημα αποκατάστασης της αγοράς.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο του brent, παραδόσεως Ιουνίου, υποχώρησε κατά 3,2% στα 103,97 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, το brent Μαΐου συσσώρευσε κέρδη 4,9%, στα 118,35 δολάρια το βαρέλι, λόγω τοποθετήσεων πριν από τη λήξη του. Το αμερικανικό WTI Μαΐου σημείωσε πτώση 1,5%, στα 101,38 δολάρια το βαρέλι.

Σε μηνιαία βάση, οι επιδόσεις ήταν ιδιαίτερα ισχυρές:

Το Brent κατέγραψε άνοδο 63,3% -τη μεγαλύτερη από το 1988.

Το WTI ενισχύθηκε κατά 51,3% για τον Μάρτιο, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάιο του 2020.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές αντί για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο από τον επιδιωκόμενο για τη στρατιωτική εκστρατεία.

Αντί αυτού, οι ΗΠΑ φαίνεται να επικεντρώνονται στην αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και των πυραυλικών δυνατοτήτων, ενώ ασκούν διπλωματικές πιέσεις για τη διασφάλιση της ροής πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ κάλεσε άλλες χώρες να εξασφαλίσουν οι ίδιες την πρόσβασή τους στο πετρέλαιο, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πόλεμος έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα, με αντικρουόμενα μηνύματα για την εξέλιξή του. Ενώ διεξάγονται συνομιλίες με χώρες όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος για κατάπαυση πυρός, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν ήδη εμπλακεί, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση στις ανησυχίες των επενδυτών, παραμένει αβεβαιότητα για το πότε η ναυτιλία και οι εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα.