Οι ελπίδες για λήξη του πολέμου συνεπήραν την Wall Street- Κέρδη 1100 μονάδων για τον Dow Jones

Ένα δραματικό comeback επιφύλλασσε το τέλος του μήνα για την Wall Street, με τις μετοχές να παίρνουν την ανιούσα χάρη σε δηλώσεις που αναζωπύρωσαν τις ελπίδες ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να φτάσει σύντομα στο τέλος του, χαρίζοντας στον Dow Jones κέρδη άνω των 1000 μονάδων.

Ο βιομηχανικός δείκτης κέρδισε 1.125 μονάδες ή 2,49%, στις 46.341 μονάδες. Η ώθηση ήρθε από ανεπιβεβαίωτο δημοσίευμα που θέλει τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να είναι ανοιχτός στη λήξη του πολέμου αλλά με εγγυήσεις. Ο S&P 500 κέρδισε 2,91% στις 6.528 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο 3,83%, στις 21.590 μονάδες. Ήταν η καλύτερη ημέρα και για τους τρεις δείκτες από τον Μάιο.

Σύμφωνα με ξεχωριστό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε στους συνεργάτες του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και έαν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ως επί το πλείστον κλειστά. Ο λόγος για το σημείο από όπου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών ροών πριν από τη σύγκρουση. Η είδηση αυτή έδωσε αφενός ελπίδα στους traders, ωστόσο η επιφυλακτικότητα παραμένει, αφού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη.

Στο ταμπλό ξεχώρισε με άνοδο άνω του 4% ο κλάδος τεχνολογίας, ο οποίος δέχεται μεγάλες πιέσεις από όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η μετοχή της Nvidia «σκαρφάλωσε» 5,6%, ενώ στο +3,1% έκλεισε η μετοχή της Microsoft.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η Oracle σχεδιάζει χιλιάδες απολύσεις καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πτώση της μετοχής της αλλά και τις επενδυτικές ανησυχίες για το χρέος που αναλαμβάνει για τις επενδύσεις στο ΑΙ.

Απώλειες στον μήνα και στο τρίμηνο

Η εικόνα της ημέρας δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτική του τριμήνου, με τους τρεις δείκτες να συσσωρεύουν σημαντικές απώλειες. «Οδηγός» είναι ο Nasdaq, με πτώση άνω του 7%, ακολουθεί ο S&P 500 με πτώση 4% και ο Dow Jones με περίπου -3%. Για τον μήνα Μάρτιο, ο S&P 500 έχασε πάνω από 5%, ενώ κοντά στο 5% είναι και οι απώλειες των άλλων δύο δεικτών. Ο Nasdaq παραμένει σε φάση διόρθωσης, καταγράφοντας πτώση άνω του 11% από το πρόσφατο υψηλό του. Ο Dow Jones και ο S&P 500 υποχωρούν επίσης, κατά περισσότερο από 9% και 8% αντίστοιχα από τα υψηλά τους, πλησιάζοντας και αυτοί σε επίπεδα διόρθωσης.