Πετραλιάς: Μεγαλύτερα σε δημοσιονομικό κόστος τα δικά μας μέτρα από της Κύπρου, Ιταλίας και Ισπανίας

Μεγαλύτερα σε δημοσιονομικό κόστος, κατ' αναλογία, από Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία, είναι τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για τα καύσιμα, είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς στο πλαίσιο της συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής επί της ΠΝΠ για το ενεργειακό κόστος.

Μεγαλύτερα σε δημοσιονομικό κόστος, κατ' αναλογία, από Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία, είναι τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για τα καύσιμα, είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς στο πλαίσιο της συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής επί της ΠΝΠ για το ενεργειακό κόστος.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, που ζητούσε από την κυβέρνηση να ακολουθήσει την πολιτική άλλων χωρών, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι η Κύπρος μείωσε τον ΕΦΚ κατά 7 λεπτά, με το ΦΠΑ 8,3 λεπτά. Εμείς, είπε ο κ. Πετραλιάς, «έχουμε δώσει 20 λεπτά στο ντίζελ, που είναι ακριβώς το ίδιο κόστος, είτε κάνεις την επιδότηση μέσω δικτύου, είτε με μείωση ΕΦΚ. Δεν είναι καμία διαφορά ως προς το κόστος. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ίδιο αποτέλεσμα, ίδιο κόστος. Και έχουμε δώσει 33 λεπτά για τα τρία τέταρτα των πολιτών. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να δώσουμε 20 λεπτά οριζόντια στην βενζίνη. Ίδιο κόστος. Και αποφασίσουμε να δώσουμε 36 λεπτά με εισοδηματικά κριτήρια. 'Αρα, συμπέρανε ο κ. Πετραλιάς, «έχουμε πάρει περίπου διπλάσια σε μέγεθος και βάλε, μέτρα από την Κύπρο σε δημοσιονομικό κόστος, αναλογικά.

Και έχουμε πάρει αναλογικά μέτρα, λίγο υψηλότερα από Ιταλία, Ισπανία σε δημοσιονομικό κόστος. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά το μέγεθος των μέτρων που λαμβάνουμε. [. . .] Και σε κάθε περίπτωση, είναι τα μέτρα για Απρίλιο και Μάιο. Έχουμε μπροστά μας άλλους 7 μήνες μέσα στο έτος» είπε ο κ. Πετραλιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ