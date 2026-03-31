Alpha Trust Συμμετοχών: Εκτοξεύτηκαν κατά 114,57% τα EBITDA το 2025

Σημαντική επιτάχυνση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Alpha Trust Συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €13,3 εκατ., αυξημένος κατά 44,3% σε σχέση με το 2024, αντανακλώνταςτην ενίσχυση των δραστηριοτήτων και την αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες του Ομίλου. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας τα €5,9 εκατ., με περιθώριο 44,8%, έναντι
30,1% την προηγούμενη χρήση.

Η ισχυρή λειτουργική επίδοση μεταφράστηκε σε σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, με τα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται σε €4,6 εκατ., αυξημένα κατά 182% σε ετήσια βάση, και το καθαρό περιθώριο να διαμορφώνεται σε 35,0%.

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τα €10,6 εκατ., ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) ανήλθε σε 43,9%, υπογραμμίζοντας την υψηλή αποδοτικότητα του Ομίλου.

Τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου

Την τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου ανακοίνωσε η ALPHA TRUST Συμμετοχών.

Το Οικονομικό Ημερολόγιο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  • Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2025: 27/4
  • Τακτική Γενική Συνέλευση: 19/5
  • Αποκοπή μερίσματος: 22/5
  • Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος: (Record date) 25/5
  • Καταβολή μερίσματος: 29/5

Παράλληλα, με γνώμονα την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού η εισηγμένη παραθέτει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για την Εταιρεία και τον Όμιλο.

Η πλήρης, ετήσια ενοποιημένη και εταιρική χρηματοοικονομική έκθεση τελεί υπό τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών.

