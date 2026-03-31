Κεφαλογιάννης: Συστήνονται Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε τρεις νομούς

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συ κάλεσε σήμερα στην Πάτρα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η πλήρης επιχειρησιακή προετοιμασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου. Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία της αντιπυρικής περιόδου δεν κρίνεται μόνο την ώρα της πυρκαγιάς, αλλά πολύ νωρίτερα, στον βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας, στην καθαρότητα των ρόλων και στην αποτελεσματική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε τα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση των στοιχείων της αντιπυρικής περιόδου 2025 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια εμφανίζει πλέον ένα κατακερματισμένο αγροτοδασικό πρότυπο πυρκαγιών, όπου ο κίνδυνος μετατοπίζεται σταδιακά από τα δάση στον αγροτικό χώρο, χωρίς αυτό, όπως είπε ο υπουργός, να σημαίνει ότι υποχωρεί, αλλά ότι αλλάζει μορφή και απαιτεί διαφορετική διαχείριση. Όπως ανέφερε, «το 2025 καταγράφηκαν 774 πυρκαγιές, έναντι μέσου όρου 1.012 στην προηγούμενη εικοσαετία, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 23%, ενώ η συνολική καμένη έκταση περιορίστηκε σε περίπου 51.000 στρέμματα, μειωμένη κατά 41% σε σχέση με τον μέσο όρο των 86.000 στρεμμάτων».

Όπως σημείωσε, «τα δάση ουσιαστικά εκλείπουν από το καμένο αποτύπωμα, με μόλις, 42 στρέμματα έναντι μέσου όρου 28.335 στρεμμάτων, δηλαδή πτώση σχεδόν 99,85%, ενώ το βάρος μετατοπίζεται στις γεωργικές εκτάσεις, που φθάνουν τα 30.000 στρέμματα, και στις δασικές εκτάσεις χαμηλότερης πυκνότητας, με 18.800 στρέμματα». Παράλληλα, ανέδειξε ως κρίσιμο δίδαγμα τη χρονική κατανομή των μεγάλων πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι επτά από τα οκτώ περιστατικά άνω των 500 στρεμμάτων εκδηλώθηκαν μέσα στον Αύγουστο και κυρίως μεταξύ 10 και 12 Αυγούστου, με αποτέλεσμα 47.210 στρέμματα να καούν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Αναφερόμενος στα αίτια των πυρκαγιών, ο υπουργός σημείωσε ότι περίπου το 74,9% των περιπτώσεων που διερευνήθηκαν αποδίδεται σε πρόθεση και το 18,7% σε αμέλεια, γεγονός που, όπως τόνισε, διαφοροποιεί τη Δυτική Ελλάδα από άλλες περιοχές και καθιστά αναγκαία τη μετατόπιση της στρατηγικής στην πρόληψη, στον αυστηρό έλεγχο και στην ενίσχυση της προανακριτικής διερεύνησης.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι θα συσταθούν τρία Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Ε κλημάτων Εμπρησμού σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, με σκοπό την ενίσχυση της επιτήρησης και της προανακριτικής διερεύνησης, καθώς και την αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης κατά την αντιπυρική περίοδο.

Ο κ. Κεφαλογιάννης έθεσε τους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για την αντιπυρική περίοδο 2026 στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίοι επικεντρώνονται στη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, στη βελτίωση της ικανότητας άμεσου περιορισμού τής έκτασής τους, στη θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων και των μεταβατικών ζωνών του τοπίου, καθώς και στην πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη επιτάχυνσης των προληπτικών παρεμβάσεων, ιδίως στη διαχείριση της βλάστησης σε δασικές, αγροτικές και χορτολιβαδικές περιοχές, καθώς και στις περιοχές όπου γειτνιάζουν οικισμοί με φυσική βλάστηση. Στη Δυτική Ελλάδα, μέσω του προγράμματος ΑΝΤΙΝΕRΟ, όπως σημείωσε ο υπουργός, έχουν διατεθεί συνολικά πάνω από 40 εκατ. ευρώ έως το 2025 για έργα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, ενώ για το 2026 υλοποιείται νέος κύκλος παρεμβάσεων ύψους περίπου 5,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει εγκριθεί πρόσφατα ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Δήμων της χώρας για δράσεις πυροπροστασίας, καλώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τους διαθέσιμους πόρους.

Για το ζήτημα του καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων, επισήμανε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα αποσαφηνιστούν κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής, παρέχοντας, όπως υπογράμμισε, «μεγαλύτερη ευελιξία στους Δήμους ως προς τη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού». Παράλληλα, τόνισε ότι οι Δήμοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο των οικοπέδων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει την ευθύνη ελέγχου των καταγγελιών και των σχετικών αναφορών. Υπογράμμισε, ακόμη, την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων, της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των οικισμών, της ενίσχυσης των υποδομών πυρόσβεσης, όπως το δασικό οδικό δίκτυο, οι υδατοδεξαμενές και οι πυροσβεστικοί κρουνοί, καθώς και της απρόσκοπτης πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε κρίσιμες περιοχές.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό σύστημα επιτήρησης που έχει οργανωθεί στην Περιφέρεια, το οποίο, όπως είπε, περιλαμβάνει πυροφυλάκια, περιπολίες της Πυροσβεστικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, τοπικά κέντρα επιτήρησης και εναέρια επιτήρηση κρίσιμων περιοχών με επτά drones, αυξημένα, όπως σημείωσε, κατά τρία σε σχέση με πέρυσι, τα οποία θα παρέχουν άμεσα εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Παράλληλα, τόνισε ότι για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος απαιτείται σαφής εικόνα της στελέχωσης των οχημάτων πολιτικής προστασίας των Δήμων, των πυροφυλακίων και της διαθεσιμότητας των εθελοντικών οργανώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή εικόνα τόσο στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες όσο και στο ΠΕΚΕ Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και του σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ» από τους Δήμους που δεν το έχουν ακόμη ολοκληρώσει, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο της συνολικής επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Αναφορικά με τις διαθέσιμες δυνάμεις για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι στη Δυτική Ελλάδα θα επιχειρήσουν συνολικά 1.317 άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, προερχόμενοι από το μόνιμο προσωπικό, τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και τους εποχικούς πυροσβέστες. Επιπλέον, τη μάχη των πυρκαγιών θα ενισχύσουν, όπως ανέφερε ο υπουργός, 340 εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και 361 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας από 20 εθελοντικές οργανώσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι στο πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου πρόκειται να δημιουργηθεί αεροδρόμιο Πολιτικής Προστασίας, που θα αποτελεί, όπως υπογράμμισε, μια σύγχρονη βάση για τα εναέρια μέσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του χώρου για τη συγκέντρωση κρίσιμων λειτουργιών σε ένα ενιαίο και οργανωμένο κέντρο. «Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας των μέσων, στη μείωση του χρόνου που αυτά παραμένουν εκτός επιχειρησιακής δράσης, καθώς και στην ενίσχυση του συνολικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχρονική συμβολή τους, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτική Προστασία είναι, πάνω απ' όλα, ένα οικοσύστημα συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η επιτυχία δεν είναι ποτέ υπόθεση ενός μόνο φορέα, αλλά αποτέλεσμα συντονισμού, εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας, με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δασαρχείων και των εθελοντών. Τόνισε, τέλος, ότι η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού και κάλεσε όλους τους φορείς να παραμείνουν σε διαρκή ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη προετοιμασία, η πρόληψη και ο συντονισμός αποτελούν το κλειδί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη, ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, οι βουλευτές, Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου και Αιτωλοακαρνανίας, Αθανάσιος Παπαθανάσης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, ο επιθεωρητής Νοτίου Αιγαίου, αντιστράτηγος ΠΣ Δημήτριος Μπριόλας, ο διοικητής ΔΙΚΑΦΚΑ υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας ( Ε.Π.Α.Δ.), υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης, αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των παραχωρησιούχων των αυτοκινητοδρόμων ( ΕΦΥΡΑ Α.Ε., ΝΕΑ ΟΔΟΣ/ ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ), των Δασαρχείων, των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ