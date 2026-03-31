ΟΗΕ για Ισραήλ: «Έγκλημα πολέμου» ο νόμος που θεσπίζει θανατική ποινή για Παλαιστίνιους

Newsroom
ΟΗΕ για Ισραήλ: «Έγκλημα πολέμου» ο νόμος που θεσπίζει θανατική ποινή για Παλαιστίνιους
Ο Τουρκ προέτρεψε το Ισραήλ να καταργήσει τον νόμο με τον οποίο ο θάνατος δια απαγχονισμού καθίσταται υποχρεωτικά η ποινή για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για θανατηφόρες επιθέσεις.

Η εφαρμογή του νέου ισραηλινού νόμου με τον οποίο θεσπίζεται «η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται μόνο στους Παλαιστίνιους, συνιστά «έγκλημα πολέμου», σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εφαρμογή αυτού του κείμενου, που εισάγει διακρίσεις, «θα συνιστούσε μια επιπρόσθετη και ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» σημειώνει ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του. «Η εφαρμογή του στους κατοίκους του κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους θα συνιστούσε έγκλημα πολέμου», υπογράμμισε.

Ο Τουρκ προέτρεψε το Ισραήλ να καταργήσει τον νόμο με τον οποίο ο θάνατος δια απαγχονισμού καθίσταται υποχρεωτικά η ποινή για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για θανατηφόρες επιθέσεις. «Εγείρει σοβαρές ανησυχίες περί παραβιάσεων της δίκαιης δίκης, κάνει βαθύτατες διακρίσεις και πρέπει να ακυρωθεί αμέσως», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τουρκ, ο νόμος που ψηφίστηκε τη Δευτέρα από την Κνεσέτ είναι επίσης ασύμβατος με τις νομικές υποχρεώσεις του Ισραήλ αφού δεν προβλέπει τη δυνατότητα απονομής χάρης και προβλέπει ότι η ποινή θα εκτελείται μέσα σε διάστημα 90 ημερών από την καταδικαστική απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

