Αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την ΕΛΑΣ στη δίκη των Τεμπών

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η ΕΛΑΣ ενόψει της αυριανής επανέναρξης της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη λήψη μέτρων προστασίας παραγόντων της δίκης και του δικαστικού καταστήματος θα διατεθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο εντός όσο και πέριξ του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις».

Ειδικότερα θα διατεθούν:

Διμοιρίες υποστήριξης

Ομάδες αποκατάστασης τάξης

Αστυνομικοί εντός της αίθουσας, οι οποίοι θα αναδιπλώνονται και θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες

ΟΠΚΕ

Τροχαία που θα διευκολύνει την κυκλοφορία πέριξ της εγκατάστασης

Αστυνομικοί της Ασφάλειας που θα περιπολούν πέριξ της εγκατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ