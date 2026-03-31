Ισραήλ: Σταματά εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Γαλλία λόγω της «εχθρικής πολιτικής» της

Η απόφαση είναι απάντηση σε μια σειρά γαλλικών ενεργειών που θεωρήθηκαν εχθρικές από τις ισραηλινές αρχές, μεταξύ των οποίων ήταν η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Το Ισραήλ αποφάσισε να μηδενίσει τις εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Γαλλία, απαντώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μια γαλλική πολιτική που τη θεωρεί εχθρική απέναντί του, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

«Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας αποφάσισε να μηδενίσει τις αμυντικές αγορές από τη Γαλλία, ανακατευθύνοντας αυτά τα κονδύλια στην εσωτερική αγορά ή σε συμμαχικές χώρες», είπε η εκπρόσωπος. Η απόφαση αυτή είναι η απάντηση σε μια σειρά γαλλικών ενεργειών που θεωρήθηκαν εχθρικές από τις ισραηλινές αρχές, μεταξύ των οποίων ήταν η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από το Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2025 και η «πρόσφατη απαγόρευση στα ισραηλινά αεροσκάφη που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον πόλεμο κατά του Ιράν να διέρχονται από τον γαλλικό εναέριο χώρο».

Νωρίτερα, το Παρίσι δήλωνε «έκπληκτο» από την κριτική που του άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social κατηγόρησε τη Γαλλία ότι εμφανίζεται «πολύ λίγο συνεργάσιμη» στον πόλεμο κατά του Ιράν, επειδή απαγορεύει να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της «αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ισραήλ».

Μεταξύ 2015-2024 γαλλικές αμυντικές βιομηχανίες ανέλαβαν παραγγελίες ύψους 223,2 εκατ. ευρώ από το Ισραήλ, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση που υποβλήθηκε στο γαλλικό κοινοβούλιο σχετικά με τις εξαγωγές όπλων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνολικά οι παραγγελίες ξένων πελατών στις γαλλικές αμυντικές βιομηχανίες ανήλθαν σε 21,6 δισ. ευρώ το 2024.

Η έκθεση διευκρινίζει ότι «η Γαλλία δεν παραδίδει όπλα στο Ισραήλ, αλλά εξάγει εξαρτήματα που προορίζονται κυρίως να ενσωματωθούν σε αμυντικά συστήματα ή να επανεξαχθούν προς τρίτες χώρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ