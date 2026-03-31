Orilina:Στα 10,71 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025 με αύξηση 57,6%

Στα 10,71 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Orilina Properties για το 2025 καταγράφοντας αύξηση 57,6% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα προσαρμοσμένη Συνολική Αξία Ενεργητικού (a-GAV) ύψους €208,3 εκατ. για το 2025.

Η κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε σημαντική ενίσχυση, ως αποτέλεσμα της σταθερής απόδοσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος και της αναγνώρισης κερδών από την ολοκλήρωση της πώλησης 3 εκ των 20 κατοικιών στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση 2025 έναντι του 2024 είναι:

Κύκλος Εργασιών: €14.925χιλ έναντι €5.928χιλ (+151,8%)

Προσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη - EBITDA: €4.925χιλ έναντι €3.307χιλ (+48,9%)

Βασικοί Δείκτες

Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.):€1,251

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή: €0,07

Προσαρμοσμένες Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -9,4%

Μεταγενέστερες Εξελίξεις

Στην οικιστική ανάπτυξη στο Ελληνικό (Marina Residences by Kengo Kuma), οι πωλήσεις και κρατήσεις από αγοραστές, ανέρχονται σήμερα στο 65% του συνόλου των κατοικιών. Τον Ιανουάριο 2026, η Εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση Γενικής Εργολαβίας για την αποπεράτωση του οικιστικού συγκροτήματος.

Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και για το Ακίνητο της Ιδιωτικής Λέσχης στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Το ακίνητο θα περιλαμβάνει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρο διασκέδασης και υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής.