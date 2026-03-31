Σειρά συναντήσεων του Νίκου Δένδια στα ΗΑΕ

Σειρά συναντήσεων είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την σημερινή επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου τον υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Al Ain του Άμπου Ντάμπι, ο υπουργός Επικρατείας για Αμυντικές Υποθέσεις της χώρας, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο "Khalifa Bin Zayed Air College", ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ο υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ κ. Mazrouei.

Τέλος, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε, επίσης με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, στον οποίο επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας, όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ