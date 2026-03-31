Γιώργος Κώτσηρας: Στηρίζουμε την κοινωνία κρατώντας εφεδρείες για το μέλλον

Για στήριξη της κοινωνίας με υπευθυνότητα, με στοχευμένα μέτρα που λειτουργούν ως σημαντικό ανάχωμα στην κρίση, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας απόψε, Τρίτη 31 Ιανουαρίου, στη Βουλή για τα μέτρα αντιμετώπισης της αύξησης του ενεργειακού κόστους και την προστασία πληττόμενων κλάδων της οικονομίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, με τη «στοχευμένη πρωτοβουλία που φέρνουμε», «ενισχύουμε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με την κάρτα καυσίμων ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, περίπου τα τρία τέταρτα των συμπολιτών μας, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πίεση στο θέμα των καυσίμων», ενώ η επιδότηση στο ντίζελ στην αντλία αποσκοπεί στην προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και στον περιορισμό της επίδρασης του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην αγορά. Πρόκειται, όπως είπε για μέτρα κοστολογημένα, που υπερβαίνουν ανάλογα μέτρα που έλαβαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ιδίως την ανάγκη δημοσιονομικής και πολιτικής υπευθυνότητας, δεδομένης της απροσδιόριστης έκτασης της κρίσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οφείλουμε παραλλήλως με την προσπάθεια που κάνουμε να στηρίξουμε την κοινωνία, να κρατήσουμε τις κατάλληλες εφεδρείες, προκειμένου να αντέξουμε μια οικονομική πίεση που υπάρχει, της οποίας τις συνέπειες και τη χρονική έκταση δεν γνωρίζουμε. Αυτή είναι η υπεύθυνη πολιτική, αυτή είναι η υπεύθυνη στάση μιας κυβέρνησης, η οποία δεν μπαίνει στην πλειοδοσία του λαϊκισμού που ακούσαμε από κάποια κομμάτια της αντιπολίτευσης».



Ο κ. Κώτσηρας σημείωσε, επίσης, ότι η σημαντική πρόοδος που έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία από το 2019, με τους κόπους των πολιτών και τη μεθοδική προσπάθεια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, δημιουργεί ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας για την αντιμετώπιση εξωγενών κρίσεων και υπενθύμισε ότι και στην περίοδο του κορωνοϊού και της ενεργειακής κρίσης η χώρα στάθηκε όρθια.

Παράλληλα αναφέρθηκε και σε σειρά μόνιμων παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών, δίνοντας έμφαση στη φορολογική μεταρρύθμιση, στην επιλογή της κυβέρνησης να μειώσει δραστικά άμεσους φόρους για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, καθώς και στα μόνιμα μέτρα στήριξης που προέκυψαν χάρη στη μείωση της φοροδιαφυγής, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου και η ενίσχυση των συνταξιούχων κάθε Νοέμβριο.

«Η σοβαρή διαχείριση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα». «Αντιλαμβανόμαστε τις αυξημένες ανάγκες του κόστους ζωής για τον Έλληνα πολίτη, αλλά δεν μπορούμε να μηδενίζουμε μια μεγάλη προσπάθεια που έφερε σήμερα τη χώρα μας στο να μπορεί να συζητάει με μεγαλύτερη αξιοπιστία και υπευθυνότητα», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επανέλαβε ότι σε περιόδους κρίσης λαμβάνουμε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα, ώστε «να έχουμε τη δυνατότητα και να τα επεκτείνουμε και να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία στο μέλλον».

