Χιλιάδες απολύσεις στην Oracle

Ένα δυσάρεστο μήνυμα έλαβαν χιλιάδες εργαζόμενοι της Oracle καθώς, όπως επιβεβαίωσε το CNCB, η εταιρεία λογισμικού προχωρά σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας. Το δημοσίευμα σημειώνει πως η Oracle βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη πτώση της μετοχής της, η οποία συνδέεται με τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ ο πυρήνας της δραστηριότητας της Oracle δέχεται πιέσεις από τον πανικό της αγοράς σχετικά με τον ανταγωνιστικό κίνδυνο από τα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με τις ανησυχίες των επενδυτών για το ύψος του χρέους που αναλαμβάνει για επενδύσεις στην AI, καθώς και για τη μείωση των ταμειακών της ροών.

Το Business Insider μετέδωσε πρώτο την είδηση για τις νέες περικοπές νωρίτερα την Τρίτη. Το CNBC επιβεβαίωσε τις απολύσεις μέσω δύο πηγών με γνώση του θέματος, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση.

Η Oracle, η οποία απασχολούσε 162.000 εργαζομένους τον Μάιο του 2025, αρνήθηκε να σχολιάσει. Η μετοχή της καταγράφει πτώση 26% από την αρχή του έτους, υποχωρώντας περισσότερο από τις περισσότερες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Η εταιρεία συνεχίζει να διαθέτει τη βασική της βάση δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση εταιρικών πληροφοριών. Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με ανταγωνιστές στο cloud όπως η Amazon, έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της σε υποδομές data centers που μπορούν να υποστηρίξουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, παραμένει μικρότερη σε μέγεθος σε σχέση με τους βασικούς της ανταγωνιστές στον χώρο του cloud.

Για τη χρηματοδότηση αυτής της ανάπτυξης, η Oracle έχει στραφεί έντονα στις αγορές χρέους. Τον Ιανουάριο ανακοίνωσε σχέδια για άντληση 50 δισ. δολαρίων μέσω χρέους και ιδίων κεφαλαίων. Κατά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τον περασμένο μήνα, τα στελέχη της ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για περαιτέρω αύξηση του χρέους το 2026.