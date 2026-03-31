Γαλλία: «Έκπληκτη» από τις επικρίσεις Τραμπ για έλλειψη συνεργασίας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Η Γαλλία δήλωσε «έκπληκτη» από την πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, όπου αποκάλεσε το Παρίσι «ελάχιστα συνεργάσιμο» στον πόλεμο με το Ιράν.

Το Παρίσι δήλωσε «έκπληκτο» από την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τη Γαλλία ότι υπήρξε «ελάχιστα συνεργάσιμη» στον πόλεμο κατά του Ιράν, απαγορεύοντας σε «αεροπλάνα που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό» να πετούν στον γαλλικό εναέριο χώρο.

«Επιβεβαιώνουμε αυτήν την απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με τη γαλλική θέση από την αρχή αυτής της σύγκρουσης», ανακοίνωσε το Ελιζέ απαντώντας σε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Γαλλία δεν έχει αλλάξει τη θέση της από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία. «Είμαστε έκπληκτοι από αυτό το tweet» του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε περαιτέρω.

Η Γαλλία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ή δημόσια απαγόρευση πτήσεων για αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται στον πόλεμο, σε αντίθεση με την Ισπανία.

Το Παρίσι είχε επιτρέψει στις ΗΠΑ να προσγειώσουν αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη νότια βάση της στο Ιστρ στις αρχές Μαρτίου, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις ότι δεν συμμετείχαν σε επιχειρήσεις που διεξάγονταν στο Ιράν.

«Η Γαλλία δεν άφησε αεροπλάνα με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να πετάξουν πάνω από τη γαλλική επικράτεια. Η Γαλλία ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ σχετικά με τον "Ιρανό χασάπη" που εξοντώθηκε επιτυχώς», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social νωρίτερα σήμερα.

