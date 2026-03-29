Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνελήφθη η σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στα Κουφάλια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να ξεκαθαριστεί από τι έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο -τουλάχιστον από το μεσημέρι, ενώ η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα- και η 77χρονη δεν αναζήτησε βοήθεια.

Για το λόγο αυτό συνελήφθη για παράλειψη προσφοράς βοήθειας.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τράπεζες: Διαχειρίσιμο το ρίσκο στη ναυτιλία παρά τη διεθνή αβεβαιότητα

Νέες ισορροπίες στη συνδρομητική φέρνει η συμμαχία Μαρινάκη - Κυριακού - Βαρδινογιάννη

Τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» πριν τη σύνταξη επιδοτεί πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για άνεργους από 57 έως 74 ετών

tags:
Θεσσαλονίκη
