Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο

Στο ΠΑΣΟΚ συνέχισαν μια «παροχολογία των λεφτόδεντρων», αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στα πραγματικά διλήμματα συνεργασιών των κομμάτων και στην παροχολογία της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ERT News.

Η κ. Σδούκου ανέδειξε τις αντιφάσεις στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε πως στο συνέδριο αυτό, με την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, έγινε προφανές πως έβαλαν τον εαυτό τους σε πολιτικό αδιέξοδο και ταυτόχρονα συνέχισαν μια «παροχολογία των λεφτόδεντρων».

Όπως σημείωσε, «ακούγοντας χθες την ομιλία και έχοντας ως κεντρικό θέμα του συνεδρίου αν θα συνεργαστούν ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτοεγκλωβιστεί. Διότι ενώ καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει προοπτική να είναι πρώτο κόμμα, πόσο μάλλον όταν μας χωρίζουν δημοσκοπικά πάνω από 15 μονάδες και αποκλείει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα σε όλους τους υπόλοιπους και πρέπει να γνωρίζει η ελληνική κοινωνία τελικά με ποιους επιθυμεί να συνεργαστεί, με τον κ. Τσίπρα, με την κ. Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Βελόπουλο; Με ποιους άραγε; Η ελληνική κοινωνία δικαιούται να το ξέρει».

Η κ. Σδούκου τόνισε πως συγκρίνοντας τη χθεσινή ομιλία του κ. Ανδρουλάκη με αυτή της έκθεσης Θεσσαλονίκης βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα πως «ό,τι είχε τάξει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, το επανέλαβε και ανέβασε τον λογαριασμό ακόμα παραπάνω. Στην έκθεση της Θεσσαλονίκης μοίρασε υποσχέσεις που δεν είχε κοστολογήσει, και οι οποίες θα ήταν στο ύψος των 3-4 δισεκατομμυρίων και χθες προσέθεσε στο λογαριασμό και άλλα».

Και πρόσθεσε πως «η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρη, διεκδικούμε μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, γιατί πιστεύουμε ότι οι ισχυρές πλειοψηφίες φέρνουν πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτή. Εν πάση περιπτώσει είναι περισσότερο εφικτό για τη Νέα Δημοκρατία που ζητά από τους Έλληνες πολίτες την ψήφο τους διεκδικώντας μία αυτοδύναμη επόμενη κυβερνητική θητεία, σε σχέση με το να ζητούν κόμματα που υπολείπονται 15 ή 17 μονάδες τη νίκη».

Στη συνέχεια η κ. Σδούκου υπογράμμισε πως «προφανώς αυτό το αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες. Το αν δηλαδή, θα μας δώσουν την αυτοδυναμία την οποία διεκδικούμε. Από εκεί και πέρα εφόσον δεν το επιλέξουν αυτό και εφόσον δώσουν εντολή συνεργασίας για την επόμενη μέρα, θα κληθούμε να κάνουμε αυτό που λέει το Σύνταγμα».

«Όμως για να συνεργαστούν τα κόμματα πρέπει να έχουν μια προγραμματική σύγκλιση. Πρέπει να έχουν κοινές αρχές και αξίες. Εμείς στο παρελθόν λειτουργήσαμε χωρίς αγκυλώσεις. Συνεργαστήκαμε με το ΠΑΣΟΚ, στις δύσκολες στιγμές αυτής της χώρας. Αν όμως κοιτάξει κανείς τα κόμματα, για παράδειγμα προς τα δεξιά μας, εκφράζουν μια ακραία, συνομοσιολογική και ανορθολογική ρητορική. Δεν νομίζω ότι θα περιμένατε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με κόμματα τέτοιου τύπου. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι πολύ κρίσιμο το διακύβευμα των επόμενων εκλογών και θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να το σκεφτούν πολύ σοβαρά. Εμείς για αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την αυτοδυναμία και μια επόμενη κυβερνητική θητεία» τόνισε και σημείωσε πως «υπάρχει μια μεγάλη διαφορά αντίληψης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Όταν εμείς προχωρούμε, με βάση τα οικονομικά της χώρας και με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε μέτρα, ενώ βλέπουμε γύρω μας να τάζουν δισεκατομμύρια χωρίς να νοιάζονται για επιπτώσεις, για το μέλλον ή για τους κανονισμούς, τότε υπάρχει μια μεγάλη διαφορά λογικής».

Υπενθύμισε πως «αν αποφασίζαμε να κάνουμε όσα είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, πώς θα είχαμε την δυνατότητα να ενισχύσουμε σήμερα τους πολίτες; Είδατε ότι ήρθε ο πόλεμος, οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης που ζούμε και ως κυβέρνηση μπορέσαμε να στηρίξουμε την κοινωνία με αυτό το πρώτο πακέτο των 300 εκατομμυρίων». Τόνισε πως νωρίτερα η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της βελτιούμενης οικονομίας, «αύξησε μισθούς και συντάξεις, μείωσε τους φόρους ιδίως για τους νέους και τις οικογένειες, υλοποίησε κοινωνικές πολιτικές στην υγεία και στην παιδεία, αύξησε στη θητεία της 6 φορές τον κατώτατο μισθό που πλέον είναι 42% μεγαλύτερος από όταν παρέλαβε την διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, έφερε επενδύσεις, μείωσε την ανεργία και πέτυχε τους δημοσιονομικούς στόχους. Έτσι, κάθε χρόνο βήμα-βήμα και παρά τις απανωτές διεθνείς κρίσεις βελτιώνει τη ζωή των πολιτών».

Κλείνοντας, σημείωσε πως «η αντιπολίτευση έχει μια εμμονή να παρουσιάζει διαρκώς τα πάντα μαύρα, αυτό όμως δεν συνάδει με την αντίληψη της κοινωνίας, η οποία βλέπει ότι γίνονται βήματα προόδου στη χώρα. Οι πολίτες ξέρουν πως δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί να πάμε από τη μία φάση στην άλλη. Βλέπουν όμως τα βήματα που γίνονται, άρα εδώ το δίλημμα είναι πολύ ξεκάθαρο. Μια υπεύθυνη πορεία της χώρας μας με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή μια ανεύθυνη στάση με τα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης που όταν θα έρθει η επόμενη κρίση δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα προστασίας των πολιτών;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ