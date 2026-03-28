Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στον Προαστιακό Πάτρας λόγω του «Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας»

Newsroom
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στον Προαστιακό Πάτρας λόγω του «Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας»
Ποια δρομολόγια δεν θα διεξαχθούν λόγω του αγώνα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας». Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, την Κυριακή, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Αμαξοστοιχίες

· 11303, 11305, 11307, 11309, 12301, 12303, στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Ρίο

· 11304, 11306, 11308, 12300, 12302, 12304, στο τμήμα Ρίο - Αγ. Ανδρέας

Λεωφορεία

· C6133, C6135, C6137, C6139, C6231, C6233, στο τμήμα Καστελόκαμπος - 'Αγιος Βασίλειος

· C6134, C6136, C6138, C6230, C6232, C6234, στο τμήμα 'Αγιος Βασίλειος - Καστελόκαμπος

· C5133, C5135, C5137, C5139, C5231, C5233, στο τμήμα Καστελόκαμπος - Πανεπιστήμιο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

