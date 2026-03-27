Ραγδαία αύξηση στις φυλακισμένες γυναίκες παγκοσμίως - Το 80% αναπτύσσει ψυχιατρικές διαταραχές λόγω εγκλεισμού

Ανησυχητική αύξηση καταγράφει ο αριθμός των γυναικών που φυλακίζονται διεθνώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ερευνητικού Ινστιτούτου για το Έγκλημα και την Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Εθνών (UNICRI) και τους Οργανισμούς «Women beyond walls» και «Penal Reform International». Τα δεδομένα αφορούν στο έτος 2024, που είναι και το τελευταίο για τα οποία υπάρχουν αναλυτικά ευρήματα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το 2000 έως το 2024 ο αριθμός των γυναικών που είναι έγκλειστες σε καταστήματα κράτησης, αυξήθηκε με τριπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με τους άνδρες. Συγκεκριμένα ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών στη διάρκεια των 24 ετών αυξήθηκε κατά 60% σε σχέση με το 22% των αντρών-παρότι συνολικά ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών στον κόσμο παραμένει μικρότερος από τον αντίστοιχο αριθμό των αντρών.

Συνολικά, οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 2% έως και το 9% των φυλακισμένων ατόμων διεθνώς και εκτιμάται ότι περίπου 1 εκατομμύριο γυναίκες βρίσκονται σε καταστήματα κράτησης στον πλανήτη.

Πώς η αύξηση των φυλακισμένων γυναικών ξεπερνά την αύξηση του γενικού πληθυσμού Πηγή: The Guardian

Το 80% των φυλακισμένων γυναικών εμφανίζουν ψυχικές διαταραχές

Οι γυναίκες φυλακίζονται κυρίως για μη βίαια εγκλήματα δηλαδή για κλοπές, τις οποίες διαπράττουν κυρίως για να συντηρήσουν την οικογένεια τους καθώς διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας καθώς και για άμβλωση, μοιχεία ή πορνεία στις χώρες που αυτά αποτελούν ποινικά αδικήματα. Ένα άλλο ανησυχητικό εύρημα αφορά το γεγονός πως το 80% των γυναικών που βρίσκονται έγκλειστες σε καταστήματα κράτησης αναπτύσσουν ψυχικές διαταραχές, ενώ το ποσοστό αυτοκτονιών στις φυλακισμένες γυναίκες είναι εννέα φορές υψηλότερο στην Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Τα αριθμητικά ποσοστά σχετικά και με τις αυτοκτονίες και με τα ψυχιατρικά προβλήματα ενδεχομένως φωτογραφίζουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου καθώς οι αριθμοί αυτοί παραμένουν «σκοτεινοί», (όπως ισχύει και για την έμφυλη βία)- κυρίως επειδή αρκετές χώρες δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία. Οπότε η αποτύπωση της πραγματικότητας γίνεται μέσω των δεδομένων που καταφέρνουν να συλλέξουν διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Αχαρτογράφητα τα στοιχεία στην Κίνα

Μεταξύ της δεκάδας των χωρών που έχει στηριχτεί η έρευνα βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Κίνα η Ρωσία και η Τουρκία, με τις 3 τελευταίες χώρες να μην διακρίνονται για διαφανείς διαδικασίες και δημοσιοποίηση αληθινών δεδομένων. Ειδικά στην Κίνα που είναι και μία χώρα με τεράστιο πληθυσμό, η εικόνα είναι θολή, τα δεδομένα παραμένουν αχαρτογράφητα και τα όποια διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται κυρίως μέσα από την συλλογή των δεδομένων από ανθρωπιστικές οργανώσεις και ανεξάρτητους οργανισμούς.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε Ελ Σαλβαδόρ Καμπότζη Τουρκία και Ινδονησία

Συνολικά η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυλακισμένων γυναικών από το 2000 έως το 2024 καταγράφεται σε 4 χώρες, το Ελ Σαλβαδόρ την Καμπότζη την Τουρκία και την Ινδονησία. Τα τελευταία 24 χρόνια τα ποσοστά φυλακισμένων γυναικών έχουν εξαπλασιαστεί στο Ελ Σαλβαδόρ και την Καμπότζη ενώ έχουν πενταπλασιαστεί στην Τουρκία και την Ινδονησία. Σε αρκετές χώρες οι γυναίκες υπό κράτηση είναι αντιμέτωπες με καταναγκαστική εργασία και εκμετάλλευση, με τα δεδομένα σε αυτόν τον τομέα να παραμένουν ακόμα πιο «σκοτεινά».

Οι χώρες με τις περισσότερες γυναίκες θανατοποινίτες (εξαιρουμένων των χωρών όπως το Ιράν που προχωρούν στις περισσότερες εκτελέσεις). Πηγή: The Guardian

500-1000 γυναίκες διεθνώς αντιμέτωπες με θανατική ποινή

Εκτός από ποινές φυλάκισης υπάρχουν και οι θανατικές ποινές σε γυναίκες όπου εκεί το Ιράν είναι δυστυχώς πρώτο στον κόσμο και πιθανότατα λόγω αναλογίας πληθυσμού ακολουθεί η Κίνα. Οι χώρες στις οποίες γίνονται εκτελέσεις γυναικών περιλαμβάνουν το Ιράν, την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, την Υεμένη, το Ιράκ και την Αίγυπτο. Στις ΗΠΑ, οι εκτελέσεις γυναικών θανατοποινών είναι εξαιρετικά σπάνιες σε σύγκριση με αυτές των αντρών. Η τελευταία περίπτωση εκτέλεσης θανατοποινίτη γυναίκας στις ΗΠΑ ήταν το 2021 (Λίζα Μοντγκόμερι), η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ μετά από 67 χρόνια.

Οι γυναίκες αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό των θανατοποινιτών στις ΗΠΑ (περίπου το 2% του συνολικού πληθυσμού των θανατοποινιτών) και πριν την Μοντγκόμερι, η τελευταία γυναίκα που είχε εκτελεστεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήταν το 1953. Να σημειωθεί ότι στις 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, ενώ τρεις πολιτείες, η Πενσυλβανία, το Όρεγκον και η Καλιφόρνια τηρούν μορατόριουμ στις εκτελέσεις με απόφαση των κυβερνητών τους. Διεθνώς εκτιμάται ότι από 500 έως 1000 γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με την θανατική ποινή.

Οι βασικοί λόγοι καταδίκης σε θανατική ποινή για τις γυναίκες είναι δύο, οι ανθρωποκτονίες και η διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο, αλλά σε αρκετές χώρες, ειδικά τις μουσουλμανικές, στις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μπορεί η δράστης να ήταν θύμα έμφυλης βίας και να βρέθηκε σε άμυνα.

Το ελαφρυντικό δηλαδή το ότι μπορεί να τελούσε εν αμύνη, δεν λαμβάνεται υπόψη παρότι στατιστικά είναι πολύ πιθανό να ισχύει στα περισσότερα αντίστοιχα περιστατικά.

1.450.000 παιδιά έχουν μητέρα στη φυλακή

Τέλος, μέσα στις φυλακές παγκοσμίως ζουν τουλάχιστον 19.000 παιδιά τα οποία γεννήθηκαν πίσω από τα κάγκελα και διαβιώνουν σε κελί (σε τελείως απαράδεκτο περιβάλλον) μαζί με τη μητέρα τους. Διεθνώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός που ξεπερνά τα 1.450.000 παιδιά έχουν μητέρα έγκλειστη σε κατάστημα κράτησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν. Η φυλάκιση της μητέρας σηματοδοτεί την διάλυση της οικογένειας και τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν κατά κανόνα σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί.



